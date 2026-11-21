I servizi di intelligence statunitensi hanno allertato le compagnie aeree commerciali, i vettori cargo e gli aeroporti di tutto il Paese. L’avviso riguarda messaggi pubblici diffusi di recente da terroristi, che incitano ad attacchi analoghi al tentativo di dirottamento avvenuto a settembre.

Il tentato dirottamento del volo Flydubai

Il tentativo è stato compiuto dal pilota di un volo della Flydubai diretto a Tel Aviv.

Secondo l’Fbi, il dipartimento per la Sicurezza Interna e la Tsa, gruppi affiliati ad Al Qaeda e sostenitori dell’organizzazione hanno diffuso diversi messaggi che lodano il tentato dirottamento e incoraggiano azioni simili contro obiettivi d’interesse americano, israeliano o ebraico.

Allerta a ridosso del Thanksgiving

Una fonte delle forze dell’ordine ha riferito che «non vi sono minacce specifiche e credibili in corso.» L’allerta arriva però a ridosso della settimana del Thanksgiving, quando si registra il maggior numero di viaggi aerei.

Secondo l’ente dell’aviazione nazionale, tra il 24 e il 30 novembre circa 6 milioni di persone si sposteranno su voli interni negli Stati Uniti.

Nel documento inviato alle compagnie, l’intelligence sottolinea che i messaggi recenti ribadiscono le narrazioni di lunga data di Al Qaeda. Il gruppo incoraggia i sostenitori a sfruttare l’accesso al settore dell’aviazione, eludere le misure di sicurezza e compiere attacchi con aerei commerciali.