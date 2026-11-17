Alla vigilia del viaggio di Donald trump in Asia, l’amministrazione statunitense appare divisa su quanto duramente premere sulla Cina in materia di intelligenza artificiale. Il presidente, lunedì, ha ammesso pubblicamente che il segretario al Tesoro Scott Bessent e quello al Commercio Howard Lutnick non concordano su come chiudere una falla che permette a Pechino di accedere ai chip Ai più avanzati tramite data center situati in altri Paesi.

Due linee opposte nel governo

Trump ha descritto così la frattura: «One wants to be friendly with China, and one wants to have a blowup with China». In sostanza, uno dei due vuole mantenere rapporti distesi con Pechino, l’altro punta a uno scontro aperto. Il presidente ha poi precisato che entrambe le posizioni sono accettabili, pur essendo diverse.

Prima di partire, ha inoltre dichiarato di non voler compiere passi che possano offendere la Cina.

Il vertice con Xi Jinping e con il presidente russo Vladimir Putin è previsto a Shenzhen, nel cuore del polo tecnologico cinese. Trump deve tenere insieme due obiettivi: la sicurezza nazionale rispetto al principale rivale e il sostegno al business dei chip di Nvidia, senza innescare una nuova guerra commerciale.

La nuova regola sui data center

Lo stesso lunedì, l’amministrazione ha annunciato una norma che limita l’accesso cinese ai chip avanzati attraverso data center fuori dai confini della Cina. Le aziende cinesi affittano oggi questi chip da strutture in Sud-Est asiatico e altrove, aggirando il divieto di acquisto diretto. Il provvedimento richiede una licenza governativa ai data center che forniscono «significant volumes of computing power» a imprese con sede in Cina, Russia o Iran, e impone controlli stringenti sui clienti. Anche l’esportazione verso aziende con sede in Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia e Brasile dovrà ottenere una licenza. La misura entrerà in vigore tra 90 giorni.

Il caso Jensen Huang

Le tensioni si sono acuite dopo le dimissioni dell’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, emerse dopo rivelazioni su due relazioni extraconiugali, tra cui quella con Alice Huang, che alcuni funzionari americani indicano come asset dei servizi segreti cinesi.