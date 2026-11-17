Un vertice inedito a tre tra Trump, Xi e Putin, con l'Ucraina e l'Europa sullo sfondo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald trump volerà in Asia per incontrare, giovedì a Shenzhen, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino ha confermato l’appuntamento, che si terrà a margine del vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ospitato dalla Cina. Secondo Pechino, al centro del confronto ci sarà la pace mondiale.

Temi sul tavolo: armi nucleari e Iran

Secondo funzionari americani, Trump intende discutere della riduzione delle armi nucleari nel mondo e della guerra scoppiata a fine febbraio dopo gli attacchi israelo-americani contro l’Iran. La guerra in Ucraina, invece, non dovrebbe far parte dell’agenda. Il conflitto viene considerato soprattutto europeo e, secondo quanto riferito, non rientra tra le priorità di Xi.

Trump ha liquidato il tema ucraino con poche parole prima di salire sull’Air Force One. Il portavoce della Casa Bianca Olivia Wales ha dichiarato che il presidente ritiene la proliferazione nucleare molto pericolosa. Un alto funzionario ha aggiunto che il tema Iran sarà probabilmente affrontato, mentre la Cina non fa parte dei negoziati su Kiev e Mosca.

Negoziati sull’Ucraina e il ruolo dell’Europa

Parallelamente, Ucraina e Stati Uniti stanno preparando un nuovo round di colloqui dopo il trilaterale di Abu Dhabi. L’Unione Europea e il Regno Unito vengono considerati essenziali per una soluzione, ma Mosca mantiene una posizione ambigua sulla loro partecipazione. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha chiesto quale contributo positivo potrebbe portare l’Europa, mentre l’ufficio di Putin, con Yuri Ushakov, ritiene necessario almeno un altro round trilaterale prima di aprire al coinvolgimento europeo.

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che i negoziatori di Kiev hanno parlato con funzionari europei e americani. Gli inviati di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, hanno partecipato alle discussioni online. Zelensky accusa inoltre Mosca di preparare un nuovo attacco massiccio e riceve, a suo dire, decine di missili balistici ogni mese dalla Corea del Nord.