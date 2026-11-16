Revolut ha preso atto della decisione del Tribunale di Milano e ha dichiarato che collaborerà pienamente con le autorità italiane. La posizione è stata espressa da un portavoce della banca fintech dopo il commissariamento della filiale operante nel nostro Paese.

Servizi attivi per i clienti in Italia

Il portavoce ha chiarito che la società non può entrare nel merito di specifici conti o di procedimenti legali e amministrativi ancora in corso.

Ha però confermato che i servizi bancari retail e quelli commerciali continuano a operare in Italia con regolarità, senza alcuna interruzione per i clienti.

La dichiarazione sottolinea quindi la continuità dell’operatività quotidiana, mentre il quadro giudiziario e amministrativo resta affidato alle verifiche delle autorità competenti. Per ora la società non ha aggiunto altri dettagli sul commissariamento.