Trump, Xi e Putin faccia a faccia in Cina il 19 novembre

Trump, Xi e Putin faccia a faccia in Cina il 19 novembre

Shenzen, 16 nov. (askanews) – La Cina conferma: giovedì 19 novembre Xi Jinping incontrerà Donald Trump e Vladimir Putin a Shenzhen, a margine del vertice APEC. Sarà il primo incontro a tre tra i presidenti di Cina, Stati Uniti e Russia.La Casa Bianca ha annunciato che Trump vuole discutere soprattutto della riduzione degli arsenali nucleari, dopo la scadenza, lo scorso febbraio, dell’ultimo trattato sul controllo delle armi strategiche tra Washington e Mosca.

Un negoziato che si annuncia difficile: Pechino sostiene che Stati Uniti e Russia, che possiedono arsenali molto più grandi di quello cinese, debbano essere i primi a ridurli.Tra i temi indicati da Washington c’è anche la guerra in Iran, mentre gli americani escludono dall’agenda ufficiale il conflitto in Ucraina, sul quale invece Mosca vorrebbe discutere.Trump arriverà in Cina dopo una tappa nelle Filippine, dove è atteso martedì per incontrare i leader dell’ASEAN, l’associazione degli undici Paesi del Sud-est asiatico.A Manila è già arrivato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha partecipato al vertice ONU-ASEAN.Al centro dei colloqui, la guerra civile in Myanmar, con Guterres che denuncia sofferenze umanitarie di proporzioni enormi e chiede la protezione dei civili.Si discute anche delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale, dove i negoziati tra Pechino e i Paesi dell’ASEAN per un codice di condotta non hanno ancora prodotto un accordo.Sul fronte economico, il premier cinese Li Qiang rilancia la cooperazione commerciale con il Sud-est asiatico, mentre diversi governi cercano nuovi partner per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e dai dazi imposti da Trump.Da Manila, Guterres ha espresso la disponibilità delle Nazioni Unite a sostenere eventuali iniziative di disarmo nucleare che dovessero emergere dall’incontro di Shenzhen.

Ma secondo la Casa Bianca, dal vertice tra Trump, Xi e Putin non è atteso un accordo immediato.