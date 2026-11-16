Colite ulcerosa e Crohn: la campagna "IO ESCO" fa tappa a Milano

Milano, 16 nov. (askanews) – Uscire dall’isolamento e tornare a vivere la quotidianità senza paura. È questo il messaggio lanciato da Milano durante la seconda tappa del 2026 della campagna “Colite Ulcerosa, IO ESCO. La vita là fuori è più bella. E si vede”, promossa da Alfasigma insieme ad AMICI Italia e con il patrocinio della società scientifica IG-IBD.

Un appuntamento cruciale ospitato al Policlinico di Milano, centro d’eccellenza che segue oltre 1.400 pazienti e punto di riferimento in una regione dove si stimano circa 44mila persone affette da malattie infiammatorie croniche intestinali. Durante l’incontro, clinici, pazienti e istituzioni hanno acceso i riflettori sulle difficoltà invisibili di queste patologie come evidenziano le parole di Flavio Caprioli, Gastroenterologo del Policlinico di Milano: “La colite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica intestinale con una prevalenza in Italia di circa una persona su 300.

Causa un’infiammazione persistente a livello del colon, ovvero l’ultima parte dell’apparato digerente, e presenta sintomi molto limitanti per la qualità della vita – come la diarrea ematica, l’urgenza di evacuare, il tenesmo e manifestazioni extra-intestinali – fino ad arrivare a veri e propri attacchi severi che, in alcuni casi, rendono necessario l’intervento chirurgico”.Un dialogo aperto, pensato per trasformare l’ascolto in una rete di sostegno concreta come sottolineato da Enrica Previtali, Direttore Esecutivo dell’Associazione AMICI: “C’è un’associazione di pazienti che opera su tutto il territorio nazionale, fondata oltre 30 anni fa, che ha il compito e il dovere di tutelare i diritti dei pazienti e di migliorare le condizioni di vita delle persone con malattia di Crohn e colite ulcerosa.

L’associazione nasce su iniziativa dei pazienti stessi e, attraverso l’ascolto dell’esperienza diretta di chi convive con la colite ulcerosa, promuove iniziative e progetti a supporto della vita quotidiana”.Nel dibattito è stata inserita anche l’importanza di garantire diritti omogenei su tutto il territorio, a partire dai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, di cui ha parlato Gian Antonio Girelli, Componente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati: “La colite ulcerosa fa riflettere su quale sia lo scenario della sanità del futuro. Si tratta infatti di affrontare una patologia complessa che richiede sì una risposta clinica, ma impone soprattutto di considerare la persona nella sua interezza, al di là della malattia stessa. Una patologia non è mai un fatto isolato, ma qualcosa che incide profondamente sulla vita quotidiana, e una vera sanità deve farsi carico anche di tutti questi aspetti. Il titolo stesso dell’iniziativa, “Io esco”, è molto significativo: è un richiamo alla politica affinché pensi non solo alla cura clinica, ma a una presa in carico a tutto tondo”.La giornata milanese ha confermato così la necessità di una presa in carico sempre più multidisciplinare.