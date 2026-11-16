La messa di Papa Leone XIV nell'Amazzonia peruviana

Pucallpa, 16 nov. (askanews) – Papa Leone XIV celebra la Messa nel Complesso Sportivo Regionale di Ucayali a Pucallpa, durante la sua visita nella regione amazzonica del Perù, dove ha denunciato la distruzione dell’ambiente e chiesto giustizia per i leader indigeni uccisi mentre difendevano le loro terre ancestrali.Accolto da danze e canti tradizionali ha incontrato anche i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app