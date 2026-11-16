Mentre proseguono i colloqui di pace, Kiev e Mosca continuano a colpirsi, con vittime su entrambi i fronti e il nodo della sicurezza europea sul tavolo.

I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina proseguono, ma sul terreno le ostilità non si fermano. Dopo i colloqui di Abu Dhabi è arrivato uno scambio di prigionieri di grande entità, mentre non c’è stato alcun accordo su tregue per le infrastrutture energetiche né sulla sicurezza della navigazione nel Mar Nero.

Attacchi incrociati sulle città ucraine

Nella città portuale di Odessa sono morte due persone e cinque sono rimaste ferite. A Kiev è stato colpito un ospedale, con un ferito. A Riwne, nel nord-ovest, sei persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro un asilo. Le incursioni sulla rete elettrica hanno lasciato senza corrente circa metà delle regioni del Paese, secondo il viceministro dell’Energia Artem Nekrassow.

La risposta di Mosca e i droni sulla Russia

Le autorità russe riferiscono di almeno sette morti, tra cui un bambino di dodici anni, e diciassette feriti nelle tre regioni colpite da una delle più vaste ondate di attacchi ucraini dall’inizio della guerra. Il ministero della Difesa russo parla di circa 1.200 droni a lungo raggio abbattuti tra la sera di giovedì e la mattina di venerdì.

Una raffineria nella regione di Volgograd è stata colpita, e un impianto industriale nella regione di Samara ha causato vittime.

Autobomba a Mosca e a San Pietroburgo

A Mosca l’esplosione di un’auto ha ferito Sergej Saworotni, ex consigliere dell’ex premier filorusso ucraino Mykola Asarow. Il giorno prima, a San Pietroburgo, un colonnello russo è morto nell’esplosione del veicolo che guidava. Non è arrivata alcuna dichiarazione dall’Ucraina. Mosca attribuisce regolarmente a Kiev gli attentati contro alti ufficiali militari.