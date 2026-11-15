Domenica 15 novembre, all’Inalpi Arena di Torino, Ben Shelton ha aperto il suo cammino nelle Nitto ATP Finals 2026 battendo il francese Arthur Fils per 6-2 3-6 6-3. Il match, valido per il primo raggruppamento, ha visto l’americano dominare il primo e il terzo set, mentre un momento di calo gli è costato il secondo parziale.

La partita e il prossimo avversario

Shelton ha giocato con continuità e servizio potente, il suo marchio di fabbrica. Dopo la vittoria, il tennista tornerà in campo martedì contro Alexander Zverev, sfida che potrebbe decidere il primato nel Gruppo John McEnroe.

Il nuovo corso con Juan Carlos Ferrero

Il match si è giocato sotto gli occhi dell’ex numero 1 del mondo Juan Carlos Ferrero, che entrerà ufficialmente nello staff di Shelton durante la pausa di fine stagione.

Il giocatore, di 24 anni, ha descritto l’incontro come un’occasione per allenarsi insieme prima della preparazione invernale. Nel 2026 ha chiuso con 45 vittorie e 19 sconfitte secondo l’Infosys ATP Win/Loss Index, con il titolo al Masters 1000 di Montreal.