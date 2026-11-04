Il prossimo appuntamento di Champions League vede il Como viaggiare verso la Francia per affrontare il Lens nella trasferta della quarta giornata della fase a girone unico. La partita, fissata per oggi, mercoledì 4 novembre, sarà trasmessa in diretta alle ore 21:00. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Venezia in Serie A e il netto 4-1 sul Manchester United al Sinigaglia, i lariani puntano a confermare il buon ritmo in Europa.

Formazioni e schemi di Lens e Como

Il Lens schiera un 3-4-3 con Risser in porta, la linea difensiva formata da Aguilar, Baidoo e Udol, a centrocampo Abdulhamid, Cuisance, Haidara e Skoras, mentre in attacco troviamo Kadile, Ivanovic e Hazard, sotto la guida dell’allenatore Cahuzac. Il Como, invece, parte da un 4-2-3-1: Sanchez tra i pali, una difesa a quattro con Couto, Ramon, Kempf e Valle, a centrocampo due volanti Milla e Perrone, un tridente offensivo Da Cunha, Nico Paz e Baturina, e Douvikas come punta, diretti dall’allenatore Fabregas.

Calendario della quarta giornata di Champions League

Il turno di quarta giornata si articola su due giornate: martedì 3 novembre e mercoledì 4 novembre, con complessivamente 18 partite. Le gare di martedì includono sfide come Galatasaray-Stoccarda, Shakhtar-Sporting, Atl. Madrid-Bayern, Barcellona-Aston Villa, Bodo/Glimt-Lilla, Feyenoord-Inter, LASK-Slovan Bratislava, Manchester United-Roma e Villarreal-PSG, tutte in onda su Sky.

Il mercoledì presenta incontri tra AEK-Real Madrid, Fenerbahçe-Liverpool, Dortmund-Betis, FC Porto-Napoli, Lens-Como, PSV-Club Brugge, RB Lipsia-Manchester City e Slavia Praga-Arsenal.

Dove vedere le quattro squadre italiane

Le quattro realtà italiane avranno la loro dose di visibilità su piattaforme diverse. Martedì 3 novembre, Inter-Feyenoord e Roma-Manchester United saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport Calcio e streaming su SkyGo, entrambe alle 21:00. Il 4 novembre, Napoli-Porto sarà disponibile su Amazon Prime, mentre Como-Lens sarà in diretta su Sky Calcio e streaming su SkyGo, sempre alle 21:00. Gli abbonati potranno quindi scegliere tra le due piattaforme a seconda della squadra di loro interesse.

Canali e streaming per non perdere nessuna partita

Per gli spettatori che vogliono seguire il match Como-Lens, la soluzione è la rete SkySport, con la possibilità di accedere anche tramite l’app SkyGo. La trasmissione è riservata agli abbonati, ma garantisce alta qualità sia in TV che in streaming. Al contempo, il confronto Napoli-Porto sarà unico su Amazon Prime, offrendo un’alternativa per chi preferisce quella piattaforma. La quarta giornata di Champions League è piena di appuntamenti cruciali, e la copertura televisiva è stata distribuita in modo da soddisfare tutti i fan italiani.