Bologna supera Monza al Dall'Ara e raggiunge Napoli e Juventus

Bologna supera Monza al Dall'Ara e raggiunge Napoli e Juventus

Nel pomeriggio del 31 ottobre, al Dall’Ara, il Bologna ha realizzato una rimonta che ha riscritto la cronaca della Serie A. Dopo essere stato penalizzato al sesto minuto, i nerazzurri hanno recuperato la parità a metà primo tempo e, poco dopo, hanno chiuso definitivamente la partita con il risultato di 2-1 contro il Monza.

La cronologia dei gol: da un calamità a due successi

Il match si è aperto con una sfortunata decisione arbitrale: il rigore concesso al Monza è stato trasformato da Gustavo Varela al minuto 6, dopo l’intervento di Theate in area. Il primo tempo è proseguito con un Monza che ha dominato i primi minuti, ma la reazione del Bologna è arrivata al 33′ grazie a Tommaso Pobega.

Il centrocampista ha concluso di testa un corner battuto da Miranda, portando in pari i conti.

Il gol decisivo di Bernardeschi

Il risultato è cambiato definitivamente al 59′ quando Federico Bernardeschi ha calciato dal dischetto, sfruttando un fallo di Lucchesi su Theate. Il rigore è stato eseguito con sangue freddo, garantendo al Bologna il vantaggio che ha mantenuto fino al termine.

Momenti salienti e interventi chiave

Il match ha visto altri episodi cruciali: al 81′ il Monza ha avuto una seconda opportunità di pareggiare tramite un rigore tentato da Andrea Cutrone. Il portiere del Bologna, Luca Skorupski, ha compiuto un intervento decisivo su due tempi, respingendo il tiro e consolidando la vittoria. Inoltre, la partita è stata segnata da numerosi cartellini gialli, tra cui quelli assegnati a Amondarain, Mangas e Odgaard per interventi poco puliti.

Il contesto di classifica

Con i tre punti conquistati, il Bologna ha raggiunto 14 punti in classifica, posizionandosi al settimo posto, alla pari di Napoli e Juventus. Il risultato sposta il Monza, rimasto fermo a 7 punti, al quarto posto nella zona retrocessione.

Prossimi impegni di Bologna e Monza

Il calendario immediato vede il Bologna ospitare il Parma lunedì 2 novembre alle 18:30, mentre il Monza accoglierà l’Atalanta nello stesso giorno alle 20:45. Nella giornata successiva, la decima giornata prosegue con Udinese-Roma alle 18:00 e il grande derby Milan-Inter alle 20:45. La undicesima giornata partirà venerdì 6 novembre con Venezia-Udinese, seguita da un fitto programma di partite fino all’8 novembre.

Questa vittoria rappresenta la terza consecutiva del Bologna, un segnale positivo per la squadra di Sergio Palladino, che potrà contare su una difesa più solida e su un attacco capace di reagire anche quando sembra tutto perduto.