Un rigore al 8’, deciderà la sfida tra Roma e Cagliari: la mano di Pisilli, il VAR e la risposta di Nzola.

La nona giornata di Serie A ha visto i giallorossi ospitare i sardi di Cagliari nello stadio Olimpico di Roma. Alle porte della città, il clima era carico di aspettative: entrambe le compagini puntavano a consolidare i propri risultati e a guadagnare punti preziosi nella corsa al podio.

Fin dai minuti iniziali la partita ha mostrato un ritmo serrato.

La casa ha cercato di imporre il possesso, mentre il Cagliari, guidato dal tecnico Gasperini, ha puntato su contropiedi rapidi. Tuttavia, il filo conduttore del match è stato interrotto da un episodio arbitrale che ha cambiato le sorti dell’incontro.

Il rigore al minuto 8: mano di Pisilli e intervento del VAR

Al minuto 8 un tiro al volo proveniente dall’interno dell’area di rigore è stato deviato da Pisilli. L’attaccante, nel tentativo di tirare, ha toccato la palla con il braccio lungo, alterandone la traiettoria. L’arbitro di gara, Feliciani, non ha immediatamente rilevato l’irregolarità, ma il VAR ha effettuato un rapido richiamo.

Il ruolo dell’arbitro Feliciani nella decisione

Dopo la segnalazione, Feliciani ha effettuato una on-field review direttamente sul campo. Dopo aver visionato le immagini, ha revocato l’idea di lasciar correre la scena e ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari. La decisione ha suscitato immediata protesta da parte del tecnico Gasperini, che ha contestato la durata del controllo e la severità della punizione.

Reazioni in campo: la risposta di Gasperini e il gol di Nzola

Nonostante le proteste, il dischetto è stato posizionato e ha visto all’esecuzione il centravanti Nzola. Con una battuta netta, l’attaccante sardo ha trasformato il penalti, regalando al suo gruppo il primo vantaggio del match. Il gol di Nzola ha immediatamente infiammato i tifosi del Cagliari, mentre la difesa della Roma ha dovuto riorganizzarsi in risposta.

L’episodio ha alimentato un dibattito sul ruolo del VAR nella Serie A, con discussioni che si sono estese ben oltre i confini del campo. Per ora, il risultato rimane sospeso al beneficio di chi ha saputo capitalizzare l’occasione concessa da una decisione arbitrale controversa.