La partita di domenica 25 ottobre tra Inter e Fiorentina ha animato l’ottava giornata di Serie A. Allo Stadio Giuseppe Meazza, la squadra nerazzurra ha dovuto recuperare un 0-1 subito entro i primi minuti, per poi ribaltare il risultato con due reti nei minuti di recupero, conquistando il terzo punto in classifica. Il match ha confermato la capacità dell’Inter di reagire nelle fasi finali e ha sottolineato la fragilità della difesa viola, che non è riuscita a mantenere il vantaggio.

Dove trovare la diretta di Inter – Fiorentina

La trasmissione è avvenuta sull’app DAZN, accessibile tramite la sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Gli abbonati Sky con decoder via satellite hanno potuto vedere il match sul canale DAZN 1 (canale 214) a patto di possedere un abbonamento Full o Family. Per gli utenti puri di DAZN è necessario attivare l’opzione “Canali DAZN su Sky” dal proprio profilo su.

Chi non dispone di Sky può comunque accedere al servizio sottoscrivendo DAZN direttamente sul sito dedicato.

Statistiche della rivalità nerazzurra-viola

Nel corso della storia, l’Inter ha dimostrato una netta superiorità: 16 partite invendute su 18 contro la Fiorentina in Serie A, con 10 vittorie e 6 pareggi. La Viola, dal canto suo, ha segnato più reti contro l’Inter (224) rispetto a qualsiasi altra squadra, ma ha ricevuto 275 reti dagli avversari nerazzurri, superata solo dalla Juventus.

L’Inter, attualmente imbattuta nella stagione, ha subito nove reti nelle prime otto giornate, un dato condiviso da sole cinque squadre nella storia del campionato.

Riepilogo dell’incontro e i momenti decisivi

Il primo gol è arrivato al 65’ con Alex Jiménez, che ha concluso un contropiede su assist di Fagioli, regalando alla Fiorentina il vantaggio. La situazione è cambiata a partire dal 90+1’, quando Marcus Thuram ha pareggiato con un tiro preciso dall’angolino, frutto di un cross di Andy Diouf. Dopo pochi minuti, Piotr Zielinski ha chiuso la partita al 97’, sfruttando il calcio di rigore con una potente fionda sotto l’incrocio, concludendo la rimonta dell’Inter.

Il capovolgimento finale

Il finale è stato caratterizzato da decisioni arbitrali controverse: Valdepeñas è stato ammonito per un fallo su Thuram che ha portato al rigore, e Dodo ha ricevuto un cartellino giallo nel recupero. Le sostituzioni hanno influito sul ritmo: l’Inter ha introdotto Matteo Lavelli al posto di Nicolò Barella, mentre la Fiorentina ha portato in campo Joao Mario per Mateo Pellegrino. Queste modifiche hanno incrementato la pressione nerazzurra e favorito le opportunità offensive nell’ultimo tratto di gara.

Con il risultato 2-1, l’Inter supera la Lazio in cima alla classifica, mentre la Fiorentina resta nella zona di media classifica, con una sola vittoria su sette partite. La partita ha dimostrato ancora una volta quanto il fattore casa e la capacità di gestire i minuti di recupero possano incidere profondamente sul destino di una squadra nella gara per il titolo.