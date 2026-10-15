La sfida di ritorno della fase a gironi tra Roma e Real Madrid è stata un vero teatro di emozioni. Davanti ai tifosi giallorossi all’Olimpico, gli ex del Mourinho avevano già ricevuto una calorosa accoglienza, ma il calcio ha deciso loro sul campo. Dopo un primo tempo ricco di azioni, la squadra capitolina sembrava destinata a una vittoria convincente, ma il Real ha messo in campo una risposta sorprendente negli ultimi minuti del match, ribaltando il risultato finale a suo favore.

Il primo tempo: la Roma parte in vantaggio per 3-1

Fin dal fischio d’inizio, la Roma ha mostrato una determinazione aggressiva. Il primo gol è arrivato al 51’ con Malen che ha sfruttato un filtrante di Valverde per battere Courtois con un sinistro preciso. Il risultato è stato poi pareggiato al 62’ da Mbappé che ha colpito di destro dopo un cross di Gollini.

Tuttavia, la squadra spagnola ha reagito rapidamente: al 83’ Espi ha sfruttato un calcio d’angolo corto per trovare Gollini che ha confermato il vantaggio 2-1 a nome dei giallorossi.

Il gol di Malen e la risposta di Mbappé

Il filtrante di Moren ha messo in luce la capacità del giovane Malen di trovare spazio in area, mentre il secondo tempo ha visto Mbappé dimostrare la sua classe con una conclusione potente, dimostrando perché è considerato uno dei migliori marcatori nella storia della Champions League.

Nonostante la parità, la Roma ha recuperato il controllo, portando il risultato a 3-1 grazie a un duplice colpo di testa di Endrick su calcio d’angolo, segnalando una difesa avversaria ancora vulnerabile.

Il finale di recupero: la rimonta del Real Madrid

Gli ultimi sette minuti sono stati decisivi. Al 90’, Rudiger ha sfruttato un cross perfetto di Guler per colpire di testa al volo, accorciando il divario. Il minuto 91 ha visto l’assegnazione di cinque minuti di recupero, durante i quali Espi ha replicato il gol di Rudiger seguito da Endrick al 85’ con un tiro diretto da calcio d’angolo che ha lasciato Gollini senza risposta. Il colpo di scena definitivo è arrivato al 95’ con il terzo gol del centrocampista tedesco, facendo chiudere il match 4-3 a favore del Real. Il pubblico di casa, inizialmente sollevato, ha assistito a una sconfitta amara per la propria squadra.

Analisi di Alessandro Florenzi: gli errori giallorossi

Alessandro Florenzi ha evidenziato tre fattori chiave che hanno permesso al Real Madrid di ribaltare il risultato. Primo, la troppa passività difensiva della Roma negli ultimi minuti, con una linea arretrata che ha lasciato spazi enormi. Secondo, la difesa ferma incapace di reagire a rapidi contropiedi, soprattutto dopo le sostituzioni tardive di Gasperini. Infine, la responsabilità di Gollini che ha subito due errori fondamentali: un salvataggio insufficiente su Mbappé e una gestione inadeguata dei cross di Rudiger. L’analisi sottolinea la necessità di una maggiore prontezza tattica per evitare scenari analoghi in future partite di Champions League.