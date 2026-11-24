Il Napoli affronta il Manchester City martedì 24 novembre, alle 21:00, all’Etihad Stadium di Manchester, nella quinta giornata della Champions League 2026/2027. La partita è valida per la fase campionato della competizione. Il Napoli è a 3 punti, il City a 9 punti, e per entrambe la sfida è un passaggio importante del percorso nella League Phase.

Al centro dell’attenzione c’è Kevin De Bruyne, che torna all’Etihad da avversario dopo dieci anni con la maglia del City. Dal 2015 al 2025 ha disputato 422 partite con il club inglese, segnando 108 gol. Nell’estate 2025 è passato al Napoli.

Le parole di Allegri alla vigilia

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha detto: “Cosa servirà per vincere questa partita? Le partite si preparano da sole a livello di motivazione.

Detto questo ci sono difficoltà oggettive dal punto di vista tecnico. Quando abbiamo la palla bisogna essere bravi tecnicamente, quando non ce l’abbiamo bisogna difendere di squadra e stare dentro la partita, diversamente da come si è visto a Porto”. Allegri ha aggiunto: “Facciamo questo lavoro per giocare questo tipo di partite. Domani sarebbe meraviglioso fare risultato, ma in caso di sconfitta avremmo ancora chance di passare il turno”.

Probabili formazioni e precedenti

Il Manchester City di Enzo Maresca dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Donnarumma in porta e Haaland in attacco. Il Napoli dovrebbe giocare con Milinkovic Savic in porta e lo schieramento 3-5-1 indicato nelle probabili formazioni diffuse alla vigilia. Le due squadre si sono affrontate cinque volte in Champions League, con tre vittorie del City, un pareggio e una vittoria del Napoli. L’ultimo precedente risale al 18 settembre 2025, quando il City vinse 2-0 all’Etihad.

Dove vedere la partita

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport, e in streaming su Now e SkyGo. Dirigerà l’incontro l’arbitro rumeno István Kovács.