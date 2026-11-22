La Ferrari esce dal Gran Premio di Las Vegas con le ossa rotte e una crisi interna che sembra più profonda che mai. Lo Strip ha fatto da cornice a una serata ad altissima tensione per il Cavallino Rampante, culminata in un incidente in pista e in un susseguirsi di dichiarazioni velenose che hanno messo in luce la frattura tra i due piloti titolari.

Penalità per Hamilton e scontro diretto con Leclerc

Al centro della polemica c’è l’episodio che ha coinvolto Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris. Durante un acceso duello a tre, il sette volte campione del mondo ha tentato un attacco all’esterno sul pilota della McLaren, finendo però per tagliare la chicane e guadagnando così una posizione indebita.

I commissari non hanno esitato: per Hamilton è scattata una penalità di 10 secondi, una stangata che ha compromesso la sua gara e riacceso i riflettori sulla convivenza difficile all’interno del box Ferrari.

Le parole di Hamilton: “È Vasseur che deve decidere”

A caldo, ai microfoni di Sky, Hamilton ha espresso tutta la sua frustrazione, spostando la responsabilità della gestione della situazione sulla dirigenza tecnica.

“È Vasseur che deve decidere“, ha dichiarato il britannico, sottolineando come il clima sia diventato pesante: “Io ho già detto tutto quello che devo dire e anche di più ma adesso sta diventando tutto difficile“. Per Hamilton, il focus dovrebbe restare sul lavoro tecnico: “Io devo fare il mio lavoro al massimo delle mie possibilità. Quello che succede sullo sfondo non dipende da me“.

Nonostante le tensioni, il pilota ha cercato di minimizzare i dissapori personali, pur lanciando un avvertimento chiaro alla squadra: “Personalmente non ho problemi con Charles; sono contento di lavorare insieme; siamo responsabili del lavoro di chi lavora a Maranello e ai Gran Premi“. La sua critica velata riguarda la priorità degli obiettivi: secondo lui, la battaglia vera deve essere quella contro la McLaren per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, non quella interna tra compagni di squadra.

La risposta di Leclerc e la qualifica disastrosa

Dal lato opposto del garage, Charles Leclerc ha reagito con stupore alle accuse implicite di una gestione poco chiara. “Non lo so, mi sembrava tutto chiarito“, ha commentato il monegasco, lasciando intendere che la strategia o gli accordi pre-gara fossero stati definiti diversamente. La tensione era palpabile già prima della corsa, considerando le difficoltà incontrate nelle prove libere, condizionate dalla pioggia torrenziale che aveva impedito alle scuderie di raccogliere dati significativi sul passo gara.

Le qualifiche avevano già evidenziato i problemi della Rossa, con le due vetture bloccate rispettivamente in decima ed undicesima posizione sulla griglia di partenza. Un risultato deludente se confrontato con la pole position conquistata da Kimi Antonelli (poi retrocesso per penalità) e con la prima fila occupata da Max Verstappen e George Russell. La Ferrari, partita dal fondo, si è ritrovata invischiata in un corpo a corpo che ha finito per danneggiare ulteriormente la sua immagine e la classifica costruttori.

Questo episodio segna un momento critico nella stagione 2026 per il team di Maranello. La lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori rimane aperta, ma richiede una coesione interna che, allo stato attuale, appare fragile. Con cinque gare rimaste da disputare (essendo Las Vegas terzultima), ogni punto perso a causa di errori o conflitti interni potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti finali del campionato, spingendo la dirigenza a intervenire rapidamente per placare le acque.