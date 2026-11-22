Gatti, tigri, galline e sarde nei libri di una casa editrice milanese: la mostra al Museo di Storia Naturale è aperta fino al 13 dicembre.

Fino al 13 dicembre il Museo di Storia Naturale di Milano, in corso Venezia, ospita la mostra «Gatti e altri animali letterari». L’esposizione presenta oltre cento pezzi tratti dal catalogo delle Edizioni Henry Beyle, casa editrice milanese fondata nel 2009, e propone gli animali attraverso la letteratura e l’arte invece che attraverso la scienza.

La mostra è promossa dal Comune di Milano – Cultura e dal Museo Civico di Storia Naturale.

Il materiale disponibile descrive il progetto come una selezione ragionata dal catalogo della casa editrice, che conta più di trecento titoli. I pezzi esposti appartengono a un collezionista che ha messo a disposizione la propria raccolta completa delle Edizioni Henry Beyle, comprensiva di titoli in edizioni, formati e varianti diverse, oltre agli oggetti editoriali che accompagnano i libri.

Il curatore, che è un librario antiquario milanese, ha effettuato la selezione dei volumi dedicati a gatti e altri animali presenti nelle varie collane.

Una casa editrice che lavora su testi rari e sulla cura del libro

La casa editrice cerca testi dimenticati, rari e insoliti, spesso brevi, e ne fa una cifra distintiva. Molti di questi testi sono scritti inediti o pubblicati su riviste d’epoca e poi dimenticati.

Accanto alla ricerca dei testi, il progetto punta sull’oggetto libro: le pubblicazioni escono in tiratura limitata, con composizioni in monotype, linotype e offset, su carte pregiate e con legature eleganti. Alcune copertine hanno disegni o fotografie applicati a mano.

Tra gli autori presenti nelle collane figurano Eugenio Montale, con Le amiche dei gatti, Mario Soldati, Vasco Pratolini, Giuseppe Prezzolini, Benedetto Croce e Stéphane Mallarmé. Compaiono anche Walter Benjamin e Howard Phillips Lovecraft. Le opere di Mimmo Paladino e Tullio Pericoli, le fotografie di Ferdinando Scianna e i disegni di Franco Matticchio per La libreria degli animali completano il percorso visivo. Matticchio firma anche il manifesto della mostra.

Il collezionista e il valore del tempo dedicato ai libri

Il collezionista che ha prestato la raccolta spiega il proprio interesse con parole precise: «Non sono un intellettuale, ma un appassionato di libri.» Racconta di aver scoperto la casa editrice con il primo libro acquistato e di aver proseguito la raccolta con i titoli successivi, sempre più ricercati nelle carte e nei colori. Tra gli aspetti che considera più significativi indica la manualità e il tempo richiesto dalla lavorazione, dalla composizione in monotype alle legature a mano.

Sullo stesso punto il collezionista afferma: «In un’epoca che bada perlopiù all’efficientamento e alla convenienza, fare delle cose che richiedono tempo è rivoluzionario, sì.» Il materiale non contiene dati su vendite, numero di copie o afflusso di visitatori alla mostra, quindi l’impatto economico sul mercato librario e sui flussi turistici non può essere quantificato con le informazioni disponibili.

Il ruolo del Comune e del museo

L’assessore alla Cultura del Comune di Milano sostiene che la mostra restituisce «la ricchezza di un’esperienza editoriale capace di attraversare discipline diverse». Secondo l’assessore, la collaborazione con il Museo di Storia Naturale è un’occasione di dialogo tra istituzioni e protagonisti della scena culturale cittadina. Il museo, dove si studiano e si conservano le forme della vita da quasi due secoli, ospita così per alcune settimane una raccolta di animali letterari al posto dei soli reperti scientifici.

Il percorso si estende oltre i gatti e tocca temi come l’editoria, la tipografia, il design, la gastronomia e lo sport, con una galleria di scrittori e artisti del Novecento italiano e internazionale. Tra i nomi citati nel materiale figurano Dino Buzzati, Italo Calvino, Franz Kafka, Marcel Proust e Georges Simenon, oltre a Fellini, Flaiano, Gadda, Quasimodo, Saba e Sciascia. La mostra resta aperta fino al 13 dicembre.