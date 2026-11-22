Il Mondiale di Formula 1 è tornato in pista a Las Vegas, domenica 22 novembre, con una gara segnata dalle tensioni tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i due piloti della Ferrari. Il confronto è iniziato via radio e si è concluso con un contatto in pista.
Il battibecco via radio e il contatto in pista
Già nelle prime fasi della gara Hamilton ha mostrato nervosismo nei confronti del compagno.
Partito 11esimo, si è ritrovato alle spalle di Leclerc, che non sembrava avere il ritmo per riprendere gli avversari. Via radio Hamilton ha urlato al muretto Ferrari: “Charles è veramente… potete dirgli di farsi da parte?”, aggiungendo: “sto provando a riprendere gli altri”.
Il momento decisivo è arrivato verso il 40esimo giro, mentre i due piloti si trovavano tra la settima e l’ottava posizione.
In curva il duello ha portato Hamilton fuori pista: l’inglese è entrato all’interno, Leclerc ha difeso la posizione, ma ha colpito la ruota del sette volte campione del mondo. Hamilton è scivolato fuori pista e ha rientrato al decimo posto.
Penalità e qualifiche difficili
Dopo l’investigazione sono stati assegnati dieci secondi di penalità a Leclerc.
Le difficoltà della Ferrari sono proseguite nelle qualifiche, dove sia Hamilton sia Leclerc sono stati eliminati in Q2. Con il 11° e il 12° tempo, Leclerc partirà 10°, quindi in quinta fila, mentre Hamilton partirà in sesta fila. Era dal Gp di Imola 2025 che le due Rosse non venivano eliminate entrambe in qualifica.
La pole position è andata a Verstappen, favorito dalla penalità inflitta a Kimi Antonelli. Dopo il sorpasso di Verstappen, Russell è terzo e Hamilton quarto, mentre Leclerc è a poca distanza e punta anch’egli al podio. Al termine delle qualifiche Leclerc si è sfogato a microfono aperto, attaccando il team Ferrari nel suo complesso e lamentando l’assenza di messaggi e di comunicazione in quelle condizioni.