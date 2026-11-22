F1 Las Vegas: Leclerc e Hamilton, duello e incidente in pista

F1 Las Vegas: Leclerc e Hamilton, duello e incidente in pista

Due Ferrari a contatto e poi fuori dalla pole position: a Las Vegas la Rossa perde colpi tra polemiche radio e qualifiche deludenti.

Il Mondiale di Formula 1 è tornato in pista a Las Vegas, domenica 22 novembre, con una gara segnata dalle tensioni tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, i due piloti della Ferrari. Il confronto è iniziato via radio e si è concluso con un contatto in pista.

Il battibecco via radio e il contatto in pista

Già nelle prime fasi della gara Hamilton ha mostrato nervosismo nei confronti del compagno.

Partito 11esimo, si è ritrovato alle spalle di Leclerc, che non sembrava avere il ritmo per riprendere gli avversari. Via radio Hamilton ha urlato al muretto Ferrari: “Charles è veramente… potete dirgli di farsi da parte?”, aggiungendo: “sto provando a riprendere gli altri”.

Il momento decisivo è arrivato verso il 40esimo giro, mentre i due piloti si trovavano tra la settima e l’ottava posizione.

In curva il duello ha portato Hamilton fuori pista: l’inglese è entrato all’interno, Leclerc ha difeso la posizione, ma ha colpito la ruota del sette volte campione del mondo. Hamilton è scivolato fuori pista e ha rientrato al decimo posto.

Penalità e qualifiche difficili

Dopo l’investigazione sono stati assegnati dieci secondi di penalità a Leclerc.

Le difficoltà della Ferrari sono proseguite nelle qualifiche, dove sia Hamilton sia Leclerc sono stati eliminati in Q2. Con il 11° e il 12° tempo, Leclerc partirà 10°, quindi in quinta fila, mentre Hamilton partirà in sesta fila. Era dal Gp di Imola 2025 che le due Rosse non venivano eliminate entrambe in qualifica.

La pole position è andata a Verstappen, favorito dalla penalità inflitta a Kimi Antonelli. Dopo il sorpasso di Verstappen, Russell è terzo e Hamilton quarto, mentre Leclerc è a poca distanza e punta anch’egli al podio. Al termine delle qualifiche Leclerc si è sfogato a microfono aperto, attaccando il team Ferrari nel suo complesso e lamentando l’assenza di messaggi e di comunicazione in quelle condizioni.