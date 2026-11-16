Per Flavio Cobolli è arrivato il giorno dell’esordio al Torneo dei Maestri. Lunedì 16 Novembre 2026, il tennista azzurro, numero 6 del ranking Atp, affronta il russo Daniil Medvedev, attualmente numero 5 della classifica mondiale, nel secondo match del girone Ivan Lendl. Il romano arriva a Torino dopo una stagione ricca di risultati, tra cui la prima finale Slam conquistata al Roland Garros.

Il programma della giornata alla Inalpi Arena

Le Atp Finals 2026 si svolgono all’Inalpi Arena di Torino. La giornata di lunedì prende il via alle 11:30 con il doppio tra Granollers/Zeballos e Bolelli/Vavassori. Nel pomeriggio, non prima delle 14:00, Carlos Alcaraz esordisce contro Frances Tiafoe: lo spagnolo vince in due set con un doppio 6-2, in un’ora e 9 minuti di gioco.

Alle 18:00 tocca al doppio Harrison/Skupski contro Krawietz/Puetz.

Cobolli-Medvedev: orario e come seguirlo

Il match tra Cobolli e Medvedev è l’ultimo della giornata e inizia non prima delle 20:30. La diretta tv è disponibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e su Italia 1 in chiaro. La diretta streaming è trasmessa su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, e Tennis TV.

OA Sport offre la cronaca testuale dell’incontro.

Il precedente tra i due favorisce il russo per 2-1, anche se Cobolli ha vinto l’ultimo confronto diretto negli ottavi del torneo di Madrid. Il romano parte da testa di serie numero 5, Medvedev è la numero 4. Il girone è guidato dal favorito Carlos Alcaraz, e la sfida potrebbe risultare decisiva per il passaggio in semifinale.