Paura per Robert Sanchez, portiere del Como in prestito dal Chelsea, protagonista di un violento incidente al Nürburgring. Al volante di una Ferrari da oltre 350mila euro, si è schiantato contro le barriere a circa 112 km/h.

Robert Sanchez, incidente al Nürburgring: il portiere del Como si schianta con la Ferrari

Momenti di paura per Robert Sanchez, portiere spagnolo di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Como. Il calciatore, 28 anni, è rimasto coinvolto in un violento incidente mentre si trovava alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo sul circuito tedesco del Nürburgring.

Come riportato da La Gazzetta, lo schianto, avvenuto lunedì 9 novembre intorno alle 14.30, ha distrutto gran parte della zona anteriore della supercar, il cui valore è stimato in circa 300mila sterline (oltre 350mila euro).

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe raggiunto una velocità di circa 112 km/h prima di finire contro le barriere di protezione, all’altezza di una curva particolarmente impegnativa.

L’impatto ha provocato la dispersione di numerosi detriti sull’asfalto e l’esposizione della bandiera rossa, con conseguente sospensione delle attività in pista. Nonostante la violenza della collisione, il portiere è riuscito ad abbandonare autonomamente l’abitacolo, senza riportare ferite.

La testimonianza dopo lo schianto e la passione di Robert Sanchez per le auto sportive

A raccontare alcuni dettagli dell’accaduto è stato un automobilista britannico di 58 anni, che si trovava alle spalle della Ferrari con la propria Audi TT. Come riportato dal tabloid The Sun, l’uomo avrebbe assistito direttamente alla scena e avrebbe attribuito l’incidente a una velocità eccessiva in curva. «Andava troppo veloce in curva, ha accelerato troppo ed è finito direttamente contro le barriere», ha dichiarato al quotidiano inglese. Il testimone ha poi descritto il comportamento di Sanchez subito dopo l’impatto: «È sceso come se non fosse successo nulla e ha iniziato a raccogliere i pezzi dell’auto».

Il portiere, dunque, sarebbe apparso tranquillo nonostante i danni ingenti riportati dalla vettura. L’episodio si è verificato su uno dei circuiti più conosciuti e temuti del motorsport, soprannominato «l’inferno verde» e tristemente legato al grave incidente di Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania del 1976.