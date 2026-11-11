Questa mattina, un’onda di allarmi bomba ha colpito più di seimila scuole in tutta Italia. Il messaggio, inviato da un indirizzo compromesso della Daye University di Taiwan, minacciava la presenza di “un potente ordigno esplosivo” e si chiudeva con la firma di un fittizio leader del “Vilayat di Misoginistan”, Mikhail Antropov.

L’allerta ha provocato l’evacuazione di numerosi istituti, le perlustrazioni da parte di vigili del fuoco e carabinieri, e un acceso dibattito sulla sicurezza nazionale.

Le false segnalazioni bombarie nelle scuole italiane

Le segnalazioni sono arrivate a partire dalle 10:06, pervenendo al Numero unico di emergenza 112 dell’Abruzzo e attivando il Centro unico di risposta (Cur).

In quella regione, 65 istituti – 18 nell’Aquila, 9 a Chieti, 9 a Teramo e 29 a Pescara – hanno ricevuto la comunicazione. Le forze dell’ordine hanno perquisito gli edifici, ma non è stato trovato alcun materiale pericoloso; i ragazzi sono tornati in aula intorno a mezzogiorno.

Evacuazioni anche al di fuori dell’Abruzzo

Il fenomeno si è esteso a tutta la penisola: a Treviso, Bologna, Fano, Pesaro e alla Sardegna migliaia di studenti sono stati messi in sicurezza, spesso trascorrendo diverse ore in piazza o a bordo di autobus.

In alcuni casi, come al liceo Minghetti di Bologna, l’evacuazione ha coinciso con una protesta studentesca, alimentando timori di utilizzo strategico dell’allarme da parte di gruppi oppositori.

Indagini sull’origine dell’e-mail e legami internazionali

Le prime analisi indicano che l’e-mail è partita da un profilo compromesso della Daye University, un ateneo privato di Taiwan. L’account sarebbe stato violato da hacker, probabilmente legati a una ex studentessa di nome Liu Fang-chun. Il messaggio fa riferimento a Mikhail Andropov, nome già comparso in precedenti falsi allarmi bomba contro aerei europei, attribuiti a gruppi ultranazionalisti russi noti come “Combattenti dello Stato Maschile”.

Riflessi geopolitici

Il ministero della Difesa e il ministero dell’Interno hanno definito il fenomeno “transversale e di matrice prevalentemente internazionale”. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha sottolineato che l’obiettivo degli hacker è creare instabilità e paura, piuttosto che compiere atti di terrorismo reale. La Francia, per sua parte, ha imputato all’Iran gli attacchi informatici contro la catena del freddo, un caso collegato alle stesse dinamiche di minaccia digitale.

Reazioni istituzionali e gestione dell’emergenza

Il premier Giorgia Meloni ha escluso “pericoli concreti”, ma ha denunciato una “strategia volta a creare allarme e preoccupazione”. Ha convocato una riunione a Palazzo Chigi con i vertici di 007 (Servizio di informazione), il capo della cybersicurezza e, per la prima volta, con i leader dell’opposizione – tra cui Roberto Vannacci di Futuro Nazionale – per condividere le informazioni e definire una risposta comune.

Posizioni di altri protagonisti

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avvertito che non si tratta più di episodi isolati, ma di una campagna volta a minare la fiducia dei cittadini e, potenzialmente, a interferire nei processi democratici. Il ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha rassicurato che le università sono al corrente della situazione e stanno collaborando con i rettori per garantire la sicurezza, pur precisando che non è stata rilevata alcuna minaccia concreta sul territorio accademico.

Nel frattempo, le autorità regionali, come il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, hanno confermato l’assenza di segnalazioni nella loro zona, ma hanno ribadito la vigilanza costante. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre di artificieri hanno concluso le perquisizioni senza rilevare esplosivi, permettendo un graduale ritorno alle lezioni.