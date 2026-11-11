Da tre anni la fascia meridionale del Libano è soggetta a un conflitto permanente che ha trasformato l’intera cornice agricola. Le forze israeliane, occupando aree fino a dieci chilometri dal confine, hanno lanciato attacchi sistematici contro case, infrastrutture e, soprattutto, contro il territorio coltivato. Secondo le stime delle autorità libanesi, il territorio dedicato alla coltivazione del grano è stato ridotto dal 9% al 24% in appena due stagioni, concentrandosi principalmente nella Valle del Bekaa e nei villaggi di confine come Bint Jbeil.

Bombardamenti israeliani distruggono i campi di grano di sud e della Valle del Bekaa

Le operazioni militari hanno provocato la completa perdita di cultura di grano in località strategiche. A Bint Jbeil, ad esempio, le autorità hanno dichiarato che il 100% del territorio agricolo è stato raso al suolo, mentre nella zona di Baalbeck è stato annullato circa il 32% dei raccolti.

Il rapport di Mariam Ibrahim, ricercatrice del Consiglio Nazionale Libanese per la Ricerca Scientifica, indica che la stagione 2023-2024 ha visto una diminuzione del 47% della produzione nel sud, che è aumentata a un 61% nella stagione successiva. Parallelamente, la piana del Bekaa, responsabile del 64% della produzione nazionale, ha subito una perdita del 43% e poi del 57% dei terreni coltivati.

Uso di sostanze chimiche e distruzione di suolo agricolo

Dal 2023 le forze israeliane hanno impiegato munizioni al fosforo bianco e hanno spruzzato erbicidi a base di glifosato su oltre 2.000 ettari di terreno. Questo tipo di azione non solo elimina le colture in corso, ma compromette la fertilità del suolo per anni, favorendo processi di desertificazione e di degrado idrogeologico. Munira Khayyat, autrice di “A Landscape of War”, ha sottolineato che tali pratiche “avanzano le possibilità di siccità e rendono il territorio incapace di sostenere vita”.

Crescita dei prezzi del pane e crisi dei piccoli agricoltori

Il conflitto si è sovrapposto a una crisi economica già profonda. L’inflazione della moneta nazionale, il franco libanese, ha spinto i prezzi del grano a seguire il mercato internazionale, rendendo più allettante la vendita in valuta locale. Tuttavia, l’interruzione massiccia dei campi ha lasciato i contadini di piccola scala senza fonte di reddito. Elias Ghadban, esperto di sicurezza alimentare di AgriDev, ha affermato che la perdita di terreni coltivati non ha ancora causato una diminuzione significativa della produzione a livello nazionale, ma ha annientato la sussistenza di numerosi agricoltori del sud, costretti a cercare occupazioni alternative o a emigrare.

Nel frattempo, il costo della vita è aumentato drasticamente, mentre i salari non hanno tenuto il passo. Le famiglie che dipendevano dal grano per il pane quotidiano ora affrontano bollette più alte e una scarsità di prodotti di base. La disoccupazione agricola, unita alle ferite aperte dalla guerra, rischia di trasformare la già fragile economia del Libano in una dipendenza quasi totale dalle importazioni alimentari.

Le violazioni del cessate-fuoco, nonostante gli accordi firmati a giugno tra Beirut e Tel Aviv, continuano a alimentare la spirale di distruzione. Oltre 7.700 violazioni sono state registrate dal Corpo Militare Libanese, con un bilancio umano di 8.957 morti e più di 30.000 feriti dalla riaccensione delle ostilità nel 2023. L’ambiente stesso è diventato un campo di battaglia: oltre 16.000 ettari di terre agricole e foreste antiche sono stati bruciati, creando una “zona gialla” mobile che impedisce agli agricoltori di accedere ai propri campi. La combinazione di devastazione fisica, danno ecologico e crisi economica rende incerta la possibilità di una ripresa post-conflitto per il settore agricolo libanese.