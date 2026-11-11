Un controllo di routine che viene fatto per verificare se i binari presentano problematiche di qualche tipo e se i convogli sono a posto, un esercizio di manutenzione necessario al fine di garantire la qualità del servizio e la sicurezza per macchinisti e passeggeri. Una prassi fondamentale per permettere un regolare svolgimento delle attività ferroviarie durante i percorsi che collegano il nostro paese attraverso varie tratte.

La testa mozzata sul treno, il risvolto in caso di cronaca

Prima di entrare nel vivo del singolo episodio è bene ricostruire il caso di cronaca che si è celato e si cela dietro la scoperta.

In pratica secondo le prime indiscrezioni di chi si sta occupando del caso la vittima è un giovane di 21 anni di origine rumena che avrebbe attraversato i binari nel cuore della notte.

Difatti dopo aver trovato una parte del corpo è stato necessario capire a chi fosse appartenuta.

Fortunatamente la vittima aveva addosso a sé dei documenti che ne han permesso di carpirne le generalità anche se l’ufficialità sui dati in possesso degli inquirenti non è ancora arrivata.

Testa mozzata sul treno, la scoperta alla stazione di Bologna

Durante un controllo di routine, di quelli che si fanno per verificare lo stato tecnico dei convogli ferroviari gli operatori hanno fatto una macabra scoperta.

Nella parte anteriore di un treno Frecciarossa, partito da Bari e arrivato a Bologna è stata recuperata la testa di una persona. Non vi erano nei paraggi altre parti del corpo, a testimonianza che non è stata poggiata dopo la sua fermata nella stazione d’arrivo.

E’ stato quindi necessario ripercorrere il percorso del treno e contattare le varie stazioni attraversate, come riporta The Social Post, nel pomeriggio di lunedì 9 novembre, all’altezza di Senigallia nelle Marche è stato infatti rinvenuto il corpo privo di testa della persona deceduta.

Ha acquisito maggiore considerazione l’ipotesi di un incidente ferroviario capitato di notte quando il treno stava attraversando le stazioni a velocità sostenuta e non ha visto la persona transitare sui binari.