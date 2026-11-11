Oltre 100 istituti hanno ricevuto una mail anonima con minacce di attentati. Studenti e personale evacuati, verifiche in corso.

Nuovo allarme bomba nelle scuole italiane, da Roma a Milano. Una mail anonima con gravi minacce ha raggiunto oltre 100 istituti, facendo scattare evacuazioni e controlli delle forze dell’ordine. Il caso arriva a pochi giorni da un episodio analogo che aveva coinvolto quasi 280 scuole.

Gli istituti coinvolti a Roma e il precedente del 2 novembre

Nella Capitale, le segnalazioni hanno interessato diversi istituti, soprattutto nei quartieri Tuscolano e Prati. Tra le scuole evacuate figurerebbero, secondo Il Messaggero, l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero, in Largo Volumnia, il Petrarca, in via Ceneda, e il Rodari, in via Norcia. Gli allarmi hanno raggiunto anche gli istituti Talete, Mamiani e Tacito, nella zona di Prati.

Le comunicazioni ufficiali sono state diffuse attraverso i registri elettronici, mentre le chat dei genitori sono state rapidamente invase da richieste di informazioni sugli studenti e sulle procedure di sicurezza.

L’episodio riporta alla memoria quanto accaduto lo scorso 2 novembre, quando una precedente e-mail, attribuita nel mittente al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, aveva coinvolto circa 280 istituti in tutta Italia.

In quel caso, il messaggio segnalava la presenza di un sacchetto contenente esplosivo, che sarebbe stato attivato a distanza, accompagnando la minaccia con riferimenti all’uccisione o alla mutilazione dei sopravvissuti. Anche in quella circostanza erano scattate evacuazioni e bonifiche da parte delle forze dell’ordine.

Allarme bomba in oltre 100 scuole italiane: evacuazioni da Roma a Milano

Nuova ondata di allarmi bomba negli istituti scolastici italiani, raggiunti da un messaggio di posta elettronica anonimo che ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine in diverse città. Secondo le prime informazioni, un’unica e-mail sarebbe stata recapitata a oltre 100 scuole, facendo scattare le procedure di emergenza. Studenti, insegnanti e personale scolastico sono stati fatti uscire dagli edifici, mentre polizia e altre forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche necessarie per escludere la presenza di ordigni.

Le operazioni di evacuazione e trasferimento degli alunni in luoghi sicuri sono ancora in corso. Tra i messaggi circolati, come riportato da Il Messaggero, compare anche una grave minaccia: «Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto genocidio contro italiani».