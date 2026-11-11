Nuovo episodio nella vicenda giudiziaria di Baby Gang. Il trapper ha riferito al proprio avvocato di essere stato aggredito durante la detenzione nel carcere di Busto Arsizio, parlando di pestaggio. A sostegno del racconto è stata acquisita una relazione medica che segnala segni di percosse. La denuncia è emersa durante un’udienza a Lecco, alla quale il 25enne ha partecipato in videocollegamento.

Il processo con Simba La Rue e le altre accuse a carico del trapper

Come riportato da Il Giorno, il procedimento davanti al tribunale di Lecco riguarda il possesso di un fucile mitragliatore AK-47, comparso nel videoclip di un brano di Baby Gang al quale aveva partecipato anche l’amico e collega Simba La Rue, all’anagrafe Lamine Saida.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri del Ris di Parma, si tratterebbe di un’arma autentica, di fabbricazione ex cecoslovacca, successivamente sequestrata a uno spacciatore.

I due trapper sono giudicati con rito abbreviato: durante la precedente udienza la pm aveva chiesto 2 anni e 4 mesi di reclusione per Baby Gang e un anno e 8 mesi per Simba La Rue.

Nell’ultima seduta hanno invece preso la parola i difensori, mentre il verdetto è atteso per gennaio. Per il 25enne, tuttavia, restano aperti anche altri fronti giudiziari. Il trapper era stato nuovamente arrestato il 17 marzo nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lecco relativa alla detenzione di armi, anche da guerra, e ad altri reati, tra cui rapina, lesioni e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna.

Inoltre, il 13 novembre il Tribunale del Riesame di Milano dovrà esaminare la richiesta della difesa di trasferimento agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, con braccialetto elettronico. L’istanza fa riferimento a un presunto «disturbo psichiatrico» e a problemi legati all’«abuso di stupefacenti». Il cantante dovrà inoltre rispondere delle contestazioni relative a una trasferta in Iraq durante la quale avrebbe provato un bazooka.

Baby Gang denuncia di essere stato picchiato in carcere: la relazione medica e l’udienza a Lecco

Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, 25 anni, non si è presentato fisicamente in tribunale a Lecco per una delle udienze del processo che lo vede imputato. Il trapper avrebbe spiegato al proprio avvocato di essere stato «pestato in carcere», motivo per cui non avrebbe potuto raggiungere l’aula. La difesa ha riferito la circostanza al giudice, depositando una relazione medica redatta nel penitenziario di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nel documento, come precisato dal legale e riportato da Tgcom24, risultavano «segni di percosse riferiti dal detenuto». Il cantante ha comunque seguito l’udienza attraverso un collegamento video direttamente dal carcere.