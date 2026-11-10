È iniziato davanti alla Corte d’assise di Sassari il processo a carico di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vitivinicolo di 42 anni di Arzachena che ha confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo. La donna era stata uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, di proprietà dello stesso imputato.

Secondo quanto emerso dall’autopsia, la vittima era stata raggiunta da tre colpi di pistola al volto.

Alla prima udienza, Ragnedda si è presentato in aula, dove erano presenti anche numerosi familiari della giovane. La Corte ha subito respinto la richiesta di procedere con il rito abbreviato avanzata dai suoi avvocati difensori, Gabriele Satta e Luca Montella.

Il procedimento proseguirà quindi con il dibattimento ordinario e l’ascolto dei testimoni.

La vicenda risale al settembre dello scorso anno e aveva suscitato grande attenzione in Sardegna, soprattutto durante i dodici giorni di ricerche della donna, scomparsa senza lasciare tracce. L’imprenditore, dopo essere stato fermato dai carabinieri, aveva confessato di averla uccisa e aveva accompagnato gli investigatori nel luogo in cui aveva nascosto il corpo.

Respinta la richiesta di rito abbreviato: Ragnedda alla sbarra per l’omicidio di Cinzia Pinna

La prima udienza del processo si è aperta con una decisione della Corte d’assise di Sassari, presieduta dal giudice Antonello Spanu, con Monia Adami come giudice a latere. I magistrati hanno respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa di Emanuele Ragnedda.

Non è stata accolta neppure l’opposizione della pubblico ministero di Tempio Pausania, Noemi Mancini, e degli avvocati di parte civile, Antonella e Nino Cuccureddu, che rappresentano i familiari di Cinzia Pinna, rispetto ai testimoni indicati dalla difesa. Le persone citate saranno ascoltate per fornire elementi sulle personalità e sulle abitudini sia dell’imputato sia della vittima.

Ragnedda era presente in aula ed è apparso tranquillo anche davanti ai numerosi parenti della trentatreenne, che hanno voluto assistere all’apertura del dibattimento.

Fuori e dentro l’aula resta forte il dolore della famiglia Pinna. Il padre della vittima, Renato, ha spiegato di non provare odio nei confronti dell’uomo accusato di aver ucciso sua figlia.

“Noi non proviamo odio, ci affidiamo alla giustizia, non possiamo provare odio altrimenti non riusciremmo ad andare avanti“, ha dichiarato.

L’imprenditore deve rispondere di omicidio volontario aggravato da sevizie e crudeltà, occultamento di cadavere, calunnia e cessione di cocaina. La Procura contesta inoltre le aggravanti dei motivi abbietti e futili.

Il calendario del processo prevede che, dalla prossima settimana fino a marzo 2027, vengano ascoltati i testimoni indicati dalla Procura di Tempio Pausania per sostenere l’accusa. La prossima udienza è fissata per lunedì 16.

La confessione e il ritrovamento del corpo dopo 12 giorni di ricerche

La scomparsa di Cinzia Pinna era stata denunciata dai familiari a metà settembre 2025, dopo che la donna aveva smesso di rispondere alle telefonate e non era più stato possibile mettersi in contatto con lei.

Per dodici giorni le ricerche avevano coinvolto carabinieri, forze dell’ordine, volontari, amici e parenti, impegnati a setacciare diverse zone della Sardegna nella speranza di ritrovarla.

Il 24 settembre 2025 i carabinieri avevano fermato Emanuele Ragnedda nella villetta dei genitori. L’imprenditore aveva tentato di allontanarsi a bordo di un gommone, dando vita a una fuga rocambolesca, prima di essere bloccato dagli investigatori.

Messo di fronte agli elementi raccolti durante le indagini, aveva confessato l’omicidio della trentatreenne. Era stato lui stesso a indicare ai carabinieri il luogo in cui aveva abbandonato il corpo, nella tenuta di Conca Entosa. Il cadavere era stato nascosto in aperta campagna e ricoperto con rovi e sterpaglie nel tentativo di occultarlo.

I risultati dell’autopsia avevano successivamente confermato che Cinzia Pinna era stata raggiunta da tre colpi di pistola: uno l’aveva colpita al volto, mentre gli altri due l’avevano raggiunta di striscio.

Ragnedda ha sostenuto di aver sparato per difendersi da un’aggressione della donna, invocando quindi la legittima difesa. Una versione che dovrà essere valutata nel corso del processo, mentre la Procura sostiene che si sia trattato di un omicidio aggravato da motivi abbietti e futili, sevizie e crudeltà.

Il dibattimento dovrà ora ricostruire quanto accaduto nella tenuta di Conca Entosa e chiarire le responsabilità dell’imputato. Per i familiari di Cinzia Pinna si apre una nuova fase giudiziaria, nella speranza che il processo possa fare piena luce sulla morte della giovane.