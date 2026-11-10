A Cassino quattro persone sono rimaste gravemente intossicate dopo aver mangiato funghi velenosi cambiati per chiodini. I dettagli della vicenda.

Cassino, scambiano funghi velenosi per chiodini: quattro intossicati in gravi condizioni

Hanno scambiato per chiodini dei funghi velenosi e mortali della specie Amanita phalloides, così quattro persone sono rimaste intossicate in maniera grave a Cassino.

Sono state trasferite d’urgenza nei policlinici Gemelli e Umberto I di Roma. La vicenda è stata ricostruita da LeggoCassino: le quattro persone intossicate avevano raccolto una dozzina di funghi nella convinzione che fossero dei comuni chiodini. Dopo averli cucinati li hanno mangiati, senza appunto sapere che stavano in realtà mangiando esemplari di Amanita phalloides, tra le specie di funghi più velenose e potenzialmente mortali che esistono al mondo.

Provvidenziale è stato l’intervento dell’ispettorato micologico dell’Asl di Frosinone, che ha permesso di identificare in tempo il problema e attivare le procedure sanitarie necessarie. Due delle quattro persone che avevano consumato i funghi non presentavano ancora sintomi e non si erano recate in ospedale.

Cassino, scambiano funghi velenosi per chiodini: l’allarme del micologo Terranova

Come visto a Cassino quattro persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato funghi velenosi scambiandoli per chiodini. Questo il commento di Aldo Terranova, micologo dell’Asl di Frosinone in servizio a Cassino: “Credo che sia uno degli episodi più gravi che si siano mai verificati in Italia per la quantità di funghi ingeriti. È stata ingerita una quantità enorme di Amanita phalloides, almeno una decina di funghi, probabilmente dodici. Si tratta di un’intossicazione di una gravità incredibile, con un quantitativo di sostanza tossica estremamente elevato”. Il micologo ha inoltre riferito che solamente nell’ultima settimana sono stati effettuati ben sei interventi, due a Sora, uno a Frosinone e tre a Cassino. Si invita tutti alla massima prudenza e soprattutto a non consumare funghi se non si è assolutamente certi che non siano appunto dei funghi velenosi.