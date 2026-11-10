Nel tardo pomeriggio di lunedì, un incidente inaspettato ha colpito il plant di Tata Electronics situato a Hosur, nel distretto di Krishnagiri, nello stato del Tamil Nadu. L’azienda, parte del gruppo Tata, fornisce componenti per gli iPhone prodotti in India, contribuendo in modo significativo alla catena di approvvigionamento globale di Apple.

Quella che doveva essere una routine di manutenzione per un impianto di trattamento delle acque reflue si è trasformata in una tragedia, lasciando la comunità locale e le autorità in stato di shock.

Morte di tre operai a causa di inalazione di gas tossico

Secondo le dichiarazioni del dirigente distrettuale Dinesh Kumar, i tre uomini – di età rispettivamente 25, 28 e 32 anni – erano parte di una squadra di contratto incaricata della pulizia di un impianto di trattamento delle acque reflue (ETP).

Durante l’ispezione di un serbatoio di nano-filtrazione esterno, hanno inalato un gas nocivo rilasciato dal contenitore. Le vittime sono state trasportate d’urgenza in un ospedale privato, dove i medici le hanno dichiarate morte al loro arrivo.

Dettagli tecnici dell’incidente

Il serbatoio interessato è parte di un sistema di filtrazione avanzata destinato a depurare gli effluenti prima del loro scarico.

Le indagini preliminari suggeriscono che una perdita di pressione o una mancata chiusura delle valvole abbia permesso al gas, presumibilmente un composto chimico usato nel processo di filtrazione, di fuoriuscire nell’area di lavoro. Gli operatori, non equipaggiati con adeguati dispositivi di protezione respiratoria, hanno subito un’intensa asfissia, con conseguenze fatali.

Le conseguenze per Tata Electronics e le indagini delle autorità

Il ministro dell’Industria del Tamil Nadu, Virudhai Magal Keerthana, ha espresso il proprio cordoglio sui social, promettendo un’indagine approfondita e l’applicazione di provvedimenti adeguati in base ai risultati. Tata Electronics, che rappresenta circa 40 percento dell’assemblaggio di iPhone in India, si trova a dover gestire non solo l’impatto umano, ma anche le ripercussioni operative. Negli ultimi mesi l’unità ha subito un attacco ransomware che ha colpito i sistemi informatici di un impianto adiacente, oltre a contestazioni legate a presunte contaminazioni delle falde acquifere.

Eventi recenti che hanno già colpito l’impianto

Nel 2024 un incendio aveva interrotto la produzione nella stessa struttura, mentre quest’anno le autorità ambientali avevano minacciato la chiusura dell’impianto per sospetta inquinamento delle falde sotterranee, per poi revocare l’avviso dopo ulteriori verifiche. Questi eventi denunciano una serie di criticità operative e gestionali che, se non affrontate, possono compromettere sia la sicurezza dei lavoratori sia la reputazione del gruppo Tata nel mercato globale.

L’India come nuovo epicentro della produzione di iPhone

Con la crescita costante della produzione di iPhone al di fuori della Cina, l’India è ora responsabile di circa 25 percento delle unità vendute a livello mondiale. Oltre a Tata Electronics, la regione del Tamil Nadu ospita impianti di altri giganti come Foxconn, Hyundai, VinFast e BMW, consolidando il suo ruolo di hub industriale strategico. La perdita di tre operai sottolinea la necessità di rafforzare le normative di sicurezza sul lavoro in un contesto in rapida espansione, dove l’aumento della domanda di prodotti Apple si traduce in un’intensificazione delle attività di produzione.

Prospettive future

Le autorità stanno valutando l’adozione di protocolli più stringenti per la gestione di sostanze chimiche pericolose e per la formazione dei lavoratori. Nel frattempo, Tata Electronics dovrà dimostrare la capacità di ripristinare la fiducia dei dipendenti e dei partner commerciali, assicurando che simili tragedie non si ripetano. La vigilanza delle istituzioni e l’impegno dei sindacati locali saranno decisivi per prevenire ulteriori incidenti in un settore cruciale per l’economia indiana.