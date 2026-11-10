Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la Calabria nella mattinata di martedì 10 novembre 2026. Il sisma, con epicentro in provincia di Cosenza, è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, provocando paura e l’uscita precauzionale di diverse persone dalle abitazioni e dalle scuole.

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Cosenza

Una scossa di terremoto ha interessato la Calabria nella mattinata di martedì 10 novembre 2026. Il sisma, registrato alle ore 8:38, ha avuto una magnitudo di 3.5, secondo i dati definitivi diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Le prime rilevazioni avevano indicato un’intensità compresa tra 3.3 e 3.8, valore successivamente precisato dagli esperti.

Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in diverse località della provincia di Cosenza, provocando apprensione tra i residenti.

Epicentro a Cerisano, scuole evacuate per precauzione

Stando alle informazioni dell’INGV, l’epicentro è stato localizzato nel territorio di Cerisano, a una profondità di circa 9 chilometri. La scossa ha provocato momenti di paura tra la popolazione: diverse persone, dopo aver avvertito il movimento del terreno, hanno preferito lasciare temporaneamente le proprie abitazioni e scendere in strada.

In alcune scuole, inoltre, gli insegnanti hanno disposto l’uscita degli alunni dagli edifici a scopo precauzionale. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture. L’episodio rappresenta il terzo evento sismico registrato in Calabria nel giro di poche settimane e il secondo che interessa direttamente la provincia di Cosenza.