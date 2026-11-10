La diretta del GF Vip trasmessa su Canale 5 nella diciassettesima puntata ha visto un confronto acceso che ha travalicato la semplice critica di gioco: al centro dello scontro c’è stato il faccia a faccia tra Guendalina Tavassi e l’opinionista Selvaggia Lucarelli, con conseguenze emotive nella Casa e dichiarazioni che hanno segnato la serata.

Lo scontro è stato preceduto da accuse precise mosse da una concorrente verso Guendalina e da richiami continui dell’opinionista sul tono degli atteggiamenti in gioco.

Le ripercussioni dello scontro sono proseguite anche dopo la fine della diretta, tra lacrime, spiegazioni e rivelazioni ai compagni di avventura.

Lo scontro in diretta tra Selvaggia Lucarelli e Guendalina Tavassi

In studio Selvaggia Lucarelli ha attaccato senza giri di parole il comportamento di Guendalina Tavassi, accusandola di assumere spesso un atteggiamento da prevaricazione nei confronti dei coinquilini.

Le parole dell’opinionista sono state nette: «Sei sempre aggressiva, con i gesti, con le parole, con i tuoi modi di fare. Tu sei sempre una bulla, non esci mai dalla modalità della bulla. Sei bulla, una bulla per eccellenza», frasi che hanno acceso il dibattito in studio e tra il pubblico.

Il motivo del confronto: l’episodio in cucina

All’origine del confronto c’è una questione concreta avvenuta nella Casa: Federica Morello ha contestato a Guendalina di averle lanciato dei frammenti di macinato sul viso durante la preparazione del cibo, episodio che ha turbato la coinquilina, anche per la sua scelta alimentare. Guendalina ha invece sostenuto che si sia trattato solo di qualche goccia di limone schizzata durante lo scherzo, una versione che non ha convinto la parte dello studio che ritiene il gesto intenzionale e irrispettoso.

Reazioni, difese e il dopo puntata nella Casa

La replica di Guendalina è stata veemente: la concorrente ha rifiutato l’etichetta di bullo e ha richiamato la gravità del termine, dicendo che certe parole toccano aspetti che lei combatte nella vita quotidiana. In prima serata la conduttrice Ilary Blasi ha notato il pianto di Guendalina e l’ha interpellata, portando alla luce il senso di ingiustizia provato dalla gieffina: «Non voglio passare per una persona che non sono», ha detto, sottolineando il disagio nel pensare che i suoi figli potessero assistere a quell’immagine.

Il confronto in studio è proseguito in toni accesi con il botta e risposta tra la conduttrice e l’opinionista; Selvaggia ha ribadito la sua posizione senza fare passi indietro: «Non chiedo scusa e non mi fai ritirare quello che ho detto». Guendalina, invece, ha respinto l’accusa con parole forti: «Quello che mi hai detto è orrendo», affermando di non aver mai insultato gli altri e di distinguere la propria provocazione dal bullismo reale.

Le confessioni dopo la diretta

Al termine della puntata Guendalina ha rivelato ai compagni di Casa di aver contattato in passato l’opinionista per esprimere una preoccupazione: prima di entrare nel programma, secondo il suo racconto, aveva scritto a Selvaggia per dirle di temere che il suo modo di scherzare potesse essere frainteso come bullismo. Nella conversazione privata in Casa la concorrente ha quindi collegato quanto accaduto in studio a quella comunicazione precedente, sostenendo che l’opinionista abbia richiamato quel timore in diretta.

Va registrato però che, nelle settimane precedenti, Selvaggia Lucarelli aveva più volte invitato Guendalina a riflettere su certi modi di fare, suggerendo di lavorare su toni e gestualità. Dal canto suo, la concorrente finalista era già al centro di discussioni per atteggiamenti ritenuti da alcuni coinquilini discutibili, compresa un’affermazione pronunciata in Casa: «Sono sempre la finalista e se continui a dire cavolate sarai la prima persona che farò fuori dal gioco», frase che ha alimentato ulteriori critiche sui suoi metodi di gioco.

Nel complesso, la puntata ha lasciato tracce tangibili nella Casa: tra parole forti, lacrime e spiegazioni, la vicenda ha riaperto il tema del confine tra gioco e rispetto nei reality, con personaggi coinvolti che hanno espresso posizioni opposte e nette davanti al pubblico del programma.