Attacchi hacker in Europa, Parigi punta il dito contro l'Iran: l'intervento di Tajani

I frigoriferi hackerati nei supermercati europei finiscono al centro di un caso internazionale che coinvolge Francia, Iran e diversi Paesi dell’Unione europea. Dopo i sabotaggi ai sistemi di refrigerazione, Parigi punta il dito contro i Pasdaran e annuncia possibili sanzioni.

Frigoriferi hackerati in Europa, la Francia accusa l’Iran: indagini sui Pasdaran e sanzioni in arrivo

La vicenda dei frigoriferi hackerati nei supermercati europei assume una dimensione internazionale e apre un nuovo fronte di tensione tra Francia e Iran. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha attribuito al Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica iraniana la responsabilità dell’attacco informatico che, lo scorso ottobre, ha compromesso i sistemi di refrigerazione di centinaia di punti vendita in Francia.

La conferma è arrivata il 9 novembre, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Parigi. «Sono in grado di confermare che la responsabilità di questo attacco ricade sul Corpo dei Guardiani della Rivoluzione della Repubblica islamica dell’Iran», ha dichiarato Barrot, definendo l’operazione «un attacco di portata e aggressività inedita». Il ministro ha inoltre annunciato una risposta diplomatica: «Abbiamo ovviamente convocato l’ambasciatore iraniano in Francia per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave», anticipando sanzioni a livello europeo nei confronti dei responsabili.

Parallelamente, la magistratura francese ha avviato un’indagine nei confronti del gruppo iraniano Shahid Kaveh, considerato un’unità informatica legata al Centro elettronico e cibernetico dei Pasdaran (IRGC-CEC). Nel fascicolo figurano il presunto responsabile della struttura, i suoi due vice e altre eventuali persone coinvolte. La procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato l’apertura dell’inchiesta, mentre gli investigatori ritengono che l’operazione sia stata condotta nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, prendendo di mira i sistemi di controllo della temperatura di centinaia di supermercati. Il sabotaggio avrebbe provocato il surriscaldamento di frigoriferi e congelatori, compromettendo la conservazione degli alimenti. Una seconda ondata di attacchi, nella notte tra il 1° e il 2 novembre, ha interessato diversi Paesi europei, tra cui Belgio, Svezia, Estonia, Irlanda e Italia. Non è stata tuttavia accertata una responsabilità comune tra i due episodi.

Tajani: «Attacchi filorussi contro l’Italia», ipotesi di un coordinamento europeo

Sul fronte politico è intervenuto anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che da Parigi ha commentato gli attacchi informatici contro il nostro Paese. «Certamente gli attacchi ibridi riguardanti l’Italia sono degli hacker filorussi. Non sappiamo se poi c’è il governo dietro. Non possiamo parlare di Russia, però sono hacker filorussi per loro stessa ammissione», ha dichiarato. Tajani ha inoltre evidenziato possibili collegamenti tra le diverse operazioni: «Certamente sono attacchi che avvengono nello stesso momento ed evidentemente c’è un coordinamento».

La seconda ondata di sabotaggi ai frigoriferi, tuttavia, non ha ancora una paternità accertata. Un gruppo filorusso vicino al Cremlino ne ha rivendicato la responsabilità nei giorni successivi, ma gli investigatori hanno espresso dubbi sull’attendibilità della dichiarazione, anche per l’assenza delle consuete prove video o fotografiche. Resta quindi da chiarire chi abbia organizzato gli attacchi e se esista un coordinamento tra le diverse operazioni informatiche in Europa.