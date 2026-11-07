Lunghe attese in ospedale e pazienti costretti ad aspettare senza ricevere assistenza: in Brasile, un’ispezione a sorpresa del sindaco ha portato a una scoperta inattesa. Due medici di turno sono stati trovati in una stanza chiusa, mentre all’esterno decine di persone aspettavano di essere visitate. L’episodio è finito sui social ed è costato il licenziamento dei professionisti coinvolti.

L’irruzione del sindaco in ospedale: due medici sorpresi in una stanza

Un controllo improvviso in ospedale, organizzato dopo diverse segnalazioni da parte dei pazienti, si è trasformato in un caso destinato a far discutere. È successo mercoledì sera a Barreiros, nello Stato brasiliano di Pernambuco, dove il sindaco Carlinhos da Pedreira ha deciso di verificare personalmente le condizioni del presidio sanitario comunale.

Al suo arrivo, il primo cittadino ha trovato la sala d’attesa gremita di persone che aspettavano da ore di essere visitate.

Secondo quanto gli sarebbe stato riferito, dei tre medici previsti durante il turno soltanto uno stava effettivamente prestando servizio. Insospettito dalla situazione, il sindaco ha iniziato a controllare le stanze e a bussare alle porte, fino a raggiungerne una chiusa.

Una volta entrato, avrebbe trovato due professionisti, un uomo e una donna, che secondo la sua ricostruzione stavano dormendo e scambiandosi effusioni, mentre i pazienti restavano in attesa di assistenza.

Il video dello scontro diventa virale: medici licenziati e polemiche

La scena è stata ripresa in un filmato successivamente circolato sui social network. Nelle immagini si sente il sindaco affrontare duramente i due sanitari e contestare il loro comportamento: “Quello che state facendo è oltraggioso! Mio Dio! Il pronto soccorso è strapieno di gente e voi siete qui a dormire e a baciarvi? È assurdo“. Il primo cittadino ha poi intimato loro di lasciare immediatamente la struttura, arrivando a chiedere agli agenti di polizia presenti di intervenire per arrestarli e definendoli “vagabondi“.

Raccontando successivamente l’accaduto, ha spiegato: “Ho trovato la reception completamente affollata. Ho chiesto cosa stesse succedendo e mi hanno risposto che c’erano tre medici ma solo uno in servizio“. Ha quindi aggiunto: “Ho detto loro che non l’avrei tollerato e li ho licenziati in tronco“. La vicenda ha avuto conseguenze anche sul piano amministrativo: il Comune ha disposto la risoluzione del contratto di gestione della struttura.

Tuttavia, il comportamento del sindaco ha suscitato le critiche del Consiglio Regionale di Medicina di Pernambuco, che ha espresso “grande preoccupazione” per quanto accaduto. L’organismo ha ricordato che eventuali irregolarità nell’assistenza sanitaria e nel rispetto dei turni devono essere gestite attraverso le procedure istituzionali e legali, senza esporre pubblicamente o umiliare i professionisti coinvolti.

➡️ Prefeito de PE acusa médicos de namorar em sala de hospital: “Vagabundos” Caso ocorreu em Barreiros (PE), na quarta (4/11), e foi registrado em vídeo. Após episódio, prefeitura reassumiu gestão do hospital Leia na coluna de @mirelle_ap https://t.co/lgaJ3pSrC1 — Metrópoles (@Metropoles) November 6, 2026