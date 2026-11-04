Un drammatico episodio ha sconvolto il centro di Monaco di Baviera, in Germania, dove un bambino di 12 anni è stato trovato morto all’interno di una camera d’hotel. Nella stessa stanza si trovava anche la madre, una donna di nazionalità ucraina, che avrebbe presentato ferite molto gravi. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, mentre tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un tentato omicidio-suicidio.

Il ritrovamento all’Eden Hotel Wolff: il bambino morto, la madre gravemente ferita

Come riportato da Bild, la tragedia si è consumata nella mattinata di mercoledì 4 novembre 2026, all’interno dell’Eden Hotel Wolff, struttura situata lungo Arnulfstrasse, a poca distanza dalla stazione ferroviaria centrale di Monaco. A scoprire quanto accaduto sarebbe stato un dipendente dell’albergo, dopo una segnalazione arrivata intorno alle 9.40.

Una volta raggiunta la camera, è stato trovato il corpo senza vita del dodicenne, mentre accanto a lui c’era la madre, una donna ucraina in condizioni critiche.

Secondo le prime informazioni diffuse dal quotidiano tedesco Bild, la principale pista investigativa riguarda un possibile omicidio seguito da un tentativo di suicidio: la donna avrebbe prima ucciso il figlio e successivamente cercato di togliersi la vita.

Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora al vaglio delle autorità, che dovranno verificarne la fondatezza.

12enne trovato morto in hotel: si indaga sul presunto omicidio-suicidio

Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto e ricostruire cosa sia successo all’interno della stanza. Tra gli elementi che potrebbero rivelarsi determinanti ci sono le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell’hotel, attualmente esaminate dagli agenti per individuare eventuali dettagli utili alle indagini.

Particolare attenzione è rivolta anche alla successione degli eventi che hanno preceduto la scoperta dei due familiari. Restano ancora diversi aspetti da chiarire, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulla morte del bambino e sulle condizioni della madre.