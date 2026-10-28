Si aggrava di ora in ora il bilancio dello scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto questa mattina in Spagna, nella provincia di Toledo. Secondo quanto riportato da El País, che cita il governo, le vittime sono almeno 10, ma si teme che il numero possa salire.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 di mercoledì 28 ottobre sulla linea Madrid-Andalusia, all’altezza della stazione di Urda, tra Los Yébenes e Mora.

Sono coinvolti un treno Ave (Renfe) e un convoglio Iryo. Due vagoni sono usciti dai binari e sono finiti lungo un terrapieno.

Soccorsi e traffico bloccato

Sul posto sono arrivati i soccorritori, con tre elicotteri sanitari e due unità mobili di terapia intensiva. Le autorità non hanno ancora diffuso un bilancio ufficiale completo dei feriti, che i media spagnoli descrivono come numerosi.

Adif, il gestore dell’infrastruttura, ha sospeso la circolazione tra Madrid e l’Andalusia.

Dinamica ancora da chiarire

Le prime ricostruzioni non coincidono. Secondo fonti del 112 citate da El País, l’Ave avrebbe colpito un Iryo fermo sui binari; altre testate parlano invece di due treni che viaggiavano in direzioni opposte. Per capire cosa sia successo serviranno gli accertamenti delle autorità.

Il bilancio, come detto, è provvisorio e potrebbe cambiare nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO

Secondo i media spagnoli, il bilancio sale ad almeno 46 vittime, secondo Breaking News – Ultimora.net