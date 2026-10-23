Assalto armato in chiesa, diverse vittime: si teme una strage

Dramma in Giordania, dove stando a quanto comunicato dai media locali ci sarebbe stato un assalto armato in una chiesa nel villaggio di Hamud, nella provincia di Karak a sud della capitale Amman. Sarebbero almeno 7 i morti, 10 i feriti.

Giordania, assalto armato in chiesa: almeno 7 morti

Terrore in Giordania, dove c’è stata una sparatoria in una chiesa nel villaggio di Hamud, nella provincia di Karak, a sud della capitale Amman.

L’Agenzia di stampa della Giordania, Petra, ha fatto sapere che degli uomini armati hanno aperto il fuoco all’interno appunto di una chiesa a Karak, provocando oltre alle vittime anche diversi feriti. Stando alle prime notizie sarebbero ben 7 le vittime, e almeno 10 le persone rimaste ferite, alcune di esse in maniera grave.

Il fuoco sarebbe stato aperto durante un corteo funebre. Sono in corso le indagini con la ricerca dei responsabili dell’attacco.

Giordania, assalto armato in chiesa: è caccia a responsabili

Come appena visto, stando a quanto riportano i media locali, nel corso di una cerimonia funebre nel villaggio di Hamud, nella provincia di Karak, c’è stata una sparatoria che avrebbe provocato almeno 7 vittime.

10 invece le persone ferite, alcune di esse in modo grave. Il bilancio è comunque per il momento provvisorio. Stando alle prime ricostruzioni e informazioni, due uomini armati avrebbero fatto irruzione nella chiesa durante il funerale e, senza dire una parola, avrebbero cominciato a sparare. Secondo quanto si apprende sarebbe in corso una vasta operazione al fine di trovare i due responsabili dell’attacco. Al momento pare non sia arrivata alcuna rivendicazione. Gli agenti starebbero setacciando tutta la zone e le varie abitazioni per trovare i colpevoli. Non sarebbero ancora chiare le motivazioni della sparatoria, gli inquirenti al momento non possono escludere nulla. Se ne saprà di più quando e se i responsabili verranno trovati.