Dopo il confronto in Tv con Sabrina Brizzola, Bruno Vespa è finito al centro delle polemiche, soprattutto per i toni utilizzati nei confronti della rappresentante dell'Unione degli Universitari. Da questa mattina il profilo X di Vespa risulta "sospeso, probabilmente è stato hackerato.

Dopo il confronto televisivo con Sabrina Brizzola, rappresentante dell’unione degli Universitari, confronto che ha causato molte polemiche, soprattutto per i toni che Bruno Vespa ha utilizzato nei confronti delle Brizzola, ecco che l’account X del conduttore è introvabile. E’ stato sospeso?

“Sospeso”, cosa succede a Bruno Vespa? La notizia sui social

Giornate difficili per Bruno Vespa, finito al centro delle polemiche dopo il confronto televisivo con la rappresentante dell’Unione degli Universitari Sabrina Brizzola.

Il conduttore di “Porta a Porta” è stato infatti criticato specie per il tono adottato da Vespa nei confronti della Brizzola e per la frase: “Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima.” Dopo la puntata inoltre diversi utenti hanno segnalato la sospensione del profilo X dello stesso Vespa. I due fatti però pare non siano collegati.

Cercando appunto su X il profilo di Bruna Vespa esce la scritta “Account sospeso. Sospendiamo gli account che violano le regole di X“. Le misure che possono portare alla sospensione di un account possono riguardare, tra gli altri aspetti, la sicurezza degli utenti, la tutela della privacy, l’autenticità degli account, la pubblicazione di contenuti non consentiti o altre violazioni delle condizioni d’uso della piattaforma.

Ora però ecco un’altra ipotesi su quando accaduto.

Bruno Vespa, sospeso il profilo su X: il vero motivo

L’account X di Bruno Vespa è stato davvero sospeso per violazione delle regole? Come riporta FanPage potrebbe in realtà essere stato hackerato e trasformato in un account con nome e immagine riconducibili a un progetto legato alle criptovalute. La pagina rintracciata con la nuova denominazione USRO (@USROEroject) conserva infatti i vecchi post, i video, la biografia e i contenuti promozionali dei suoi libri, elementi che quindi confermano la riconducibilità al profilo originario di Vespa. Secondo Paolo Dal Checco, perito informatico forense interpellato da Fanpage, gli hacker potrebbero aver trasferito il profilo originale su un nuovo nome utente e occupato contemporaneamente il precedente indirizzo, rendendo in questo modo molto più difficile per il legittimo proprietario recuperarlo. Il profilo di Instagram di Vespa invece risulta normale e attivo.