Bruno Vespa è caduto prima dell'intervista con Giorgia Meloni, ma non ha voluto rinunciare all'appuntamento televisivo.

Bruno Vespa è apparso in televisione con il braccio fasciato e un occhio gonfio durante la puntata di 5 minuti andata in onda oggi, al termine del Tg1, con ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una presenza insolita per il giornalista, che ha condotto l’intervista seduto su una poltrona e ha spiegato subito al pubblico il motivo delle sue condizioni.

“Presidente Meloni, mi scuso con lei e con il pubblico perché non sono in condizioni perfette. Stamattina ho fatto una rovinosa caduta“, ha raccontato Vespa all’inizio della trasmissione. Il conduttore ha poi rassicurato sul suo stato di salute, spiegando di essere stato assistito all’ospedale Gemelli, dove sarebbe stato sottoposto a un intervento.

“Per fortuna al Gemelli mi hanno operato, mi hanno rimesso in sesto“, ha aggiunto.

Bruno Vespa: la caduta e l’intervento al Gemelli

La caduta è avvenuta nella mattinata, poche ore prima della registrazione della trasmissione. Nonostante l’incidente e le conseguenze riportate, Bruno Vespa ha scelto di non rinunciare all’appuntamento televisivo.

La situazione era evidente fin dall’inizio della puntata: il giornalista aveva un braccio fasciato e un occhio visibilmente gonfio e, diversamente dal consueto, ha condotto l’intervista rimanendo seduto per tutta la durata del programma.

Prima della trasmissione, secondo quanto riferito, Giorgia Meloni avrebbe proposto di rinviare la puntata, considerando le condizioni del conduttore. Vespa, tuttavia, avrebbe preferito andare avanti con l’intervista già programmata.

Gli auguri di Giorgia Meloni a Bruno Vespa

La presidente del Consiglio, una volta appreso quanto accaduto, ha rivolto a Vespa i propri auguri per una pronta guarigione. La puntata è quindi andata regolarmente in onda, con il conduttore costretto a modificare soltanto le modalità abituali della conduzione. Una scena insolita per gli spettatori di 5 minuti, abituati a vedere Vespa condurre il programma in piedi.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle conseguenze della caduta né sulla natura delle ferite riportate. Vespa, però, ha voluto rassicurare il pubblico spiegando di essere stato curato al Gemelli e di aver comunque scelto di rispettare l’appuntamento televisivo nonostante l’incidente avvenuto poche ore prima.