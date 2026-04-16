Cinque Minuti e strage di Erba: Bruno Vespa intervista Olindo Romano, le anticipazioni

Polemiche sulle prove, dibattito giudiziario e nuova attenzione sulla strage di Erba con Rosa Bazzi e Olindo Romano. Ecco l’intervista di Bruno Vespa.

La strage di Erba continua, a distanza di anni, a essere uno dei casi di cronaca nera più discussi e divisivi in Italia. Tra sentenze definitive, richieste di revisione respinte e nuove contestazioni sul piano giudiziario, il dibattito sulla colpevolezza di Rosa Bazzi e Olindo Romano non si è mai del tutto spento. In questo contesto, l’attenzione mediatica torna a riaccendersi grazie a una nuova intervista televisiva di Bruno Vespa per Porta a Porta che riporta al centro dell’attenzione uno dei protagonisti della vicenda.

Dubbi, indagini e la controversia giudiziaria sulla Strage di Erba

Nonostante ci sia stata la condanna definitiva, una parte dell’opinione pubblica continua a mettere in discussione la colpevolezza di Rosa e Olindo, mentre altri ritengono che i due non siano i veri responsabili. In questo contesto, Bruno Vespa cerca di approfondire ulteriormente la vicenda, cercando di delineare il profilo dell’uomo intervistato e chiarire se si tratti davvero di un assassino senza scrupoli o di una figura diversa da quella emersa nei processi.

Nel tempo sono state ipotizzate anche piste alternative, tra cui quella legata allo spaccio di stupefacenti e a presunti ambienti nordafricani, collegata alla presenza di Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, entrambe vittime della strage. Tuttavia, tali ipotesi non hanno mai trovato riscontri concreti.

Restano comunque i dubbi sollevati dai critici della sentenza, che citano elementi come la presunta confessione di Frigerio ritenuta forzata, una traccia di sangue individuata sul battitacco della Seat Arosa di Olindo e l’assenza di impronte digitali o DNA dei coniugi sulla scena del crimine.

A questi aspetti si contrappone però il dato giudiziario: tre gradi di processo nei quali più giudici avrebbero confermato la responsabilità dei coniugi Bazzi per i quattro omicidi. Rimane quindi aperto l’interrogativo su come sia possibile una divergenza così forte tra sentenza definitiva e dubbi ancora oggi discussi.

Cinque Minuti e strage di Erba: Bruno Vespa intervista Olindo Romano, le anticipazioni

Questa sera Porta a Porta propone un’intervista esclusiva realizzata da Bruno Vespa a Olindo Romano, detenuto nel carcere di Opera dopo la condanna definitiva all’ergastolo per la strage di Erba, commessa insieme alla moglie Rosa Bazzi. Nel video di anticipazione dell’incontro, il conduttore torna a occuparsi di uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, riportando l’attenzione sull’uomo e sulla vicenda giudiziaria che lo riguarda. Alla domanda di Vespa, Olindo si presenta con parole semplici: “Sono un netturbino che ama sua moglie”. Nel corso del tempo, il caso ha continuato a suscitare dibattiti e approfondimenti giornalistici, con particolare attenzione anche da parte della trasmissione Le Iene, che ha cercato di esplorare possibili letture alternative dei fatti.

L’interrogativo principale resta come due persone considerate comuni possano essere state ritenute responsabili di un omicidio plurimo così violento e senza lasciare tracce evidenti. Proprio questi dubbi hanno alimentato richieste di revisione del processo, tutte però respinte. Tuttavia, dalle fonti in nostro possesso l’ex procuratore di Milano Cuno Tarfusser avrebbe presentato un esposto, sostenendo che la decisione del tribunale di Brescia sarebbe fondata su elementi non corretti.