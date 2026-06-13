Temptation Island 2026, quinta coppia ufficiale: chi sono Bernadette e Diamante

Temptation Island 2026, quinta coppia ufficiale: chi sono Bernadette e Diamante

Le coppie di Temptation Island tornano a mettere alla prova le proprie certezze sentimentali, tra relazioni consolidate e dubbi che emergono soprattutto quando si parla di futuro e impegno. Anche nell’edizione 2026, alcune storie si concentrano su un punto decisivo: la difficoltà di trasformare un lungo legame in un progetto di vita stabile.

Ecco svelata la quinta coppia di questa stagione.

Temptation Island, una relazione lunga sedici anni e il nodo del matrimonio: chi sono Diamante e Bernadette

Bernadette e Diamante sono stati annunciati ufficialmente come quinta coppia di Temptation Island 2026. Entrambi trentenni, entreranno nel villaggio delle tentazioni il 24 giugno nel docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Per Bernadette il desiderio di sposarsi è diventato centrale, mentre Diamante continua a rimandare ogni decisione legata alle nozze, senza fornire spiegazioni chiare né aperture concrete verso il futuro. La ragazza racconta: “Sono io che ho scritto a Temptation Island”, spiegando anche che “chiedo sempre a lui di sposarmi e lui dice sempre che non è pronto”.

Aggiunge poi: “Non mi dà spiegazioni e non mi fa neanche una promessa futura”, arrivando al dubbio più pesante: “credo che ci sia qualcosa che non mi dice”.

Proprio questa situazione di stallo ha spinto lei a contattare la redazione del programma, cercando una svolta decisiva. La sua posizione è netta: se l’esperienza nel reality non porterà a una scelta definitiva, la relazione potrebbe concludersi.

Temptation Island, il punto di vista di Diamante e il confronto con le altre coppie

Dal canto suo, Diamante si presenta al programma senza sottrarsi al confronto, ma riconoscendo una forte confusione interiore. La partecipazione a Temptation Island nasce per lui dal “bisogno di fare i conti con un blocco emotivo” e dal desiderio di “trovare una risposta dentro di me”, cercando di capire “i motivi per cui non riesco a dare a Bernadette quello che desidera da così tanto tempo”. I ventidue giorni di separazione, tra tentazioni e falò di confronto, saranno quindi un’occasione per capire se si tratti solo di paura dell’impegno o se la relazione sia diventata una routine priva di evoluzione.

Nel contesto della nuova edizione, Bernadette e Diamante si aggiungono alle altre coppie già presentate: Gabriele e Sara da Milano, Francesca e Danilo dalla Campania, Giovanni e Sabrina da Catania, e Soraya e Cristian da Roma.

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