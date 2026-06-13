Jane Campion: Weinstein? Ha fatto cose orribili ma tanto per l'arte

Taormina, 13 giu. (askanews) – “Harvey Weinstein sappiamo che ha fatto delle cose orribili ma ha anche fatto cose grandi per l’arte e per portare il pubblico nelle sale, era audace in questo senso, ama i film. Devo ammetterlo, avere una strategia di marketing è stata una sua intuizione”. Così la regista premio Oscar Jane Campion, presidente di giuria al Taormina Film Festival, durante un incontro con la stampa per rendere omaggio al suo celebre “Lezioni di piano”, ha parlato dell’ex produttore, tra i più influenti di Hollywood, oggi in carcere, in attesa dell’esito del nuovo procedimento giudiziario; è stato accusato di stupri e violenze da decine di donne.”Si ha la sensazione che ci sia ora un prezzo alto da pagare per il movimento MeToo, per esempio l’aborto che è stato revocato in America.

E la sensazione che una sorta di patriarcato voglia davvero riconquistare il proprio terreno, questa è la mia sensazione” ha detto la regista.”La cosa positiva è che oggi le donne guadagnano in un modo come prima non accadeva, hanno la loro professione, hanno i loro soldi e vogliono film che parlino a loro, non solo i film della Marvel.

Vogliono il loro cinema. E questo è molto differente e si vede anche in tv. Credo che in questo senso queste donne siano state molto potenti, hanno cambiato davvero le condizioni per noi, hanno dato opportunità a molte più registe donne e questo non ormai non svanirà”, ha detto ancora Campion.