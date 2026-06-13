Greta Scarano in "Piccolo miracolo": una non vedente che cura gli altri

Roma, 13 giu. (askanews) – E’ un “Piccolo miracolo” quello che realizza la ragazza non vedente protagonista del film di Guido Chiesa che sarà nei cinema dal 25 giugno. Greta Scarano interpreta infatti una giovane donna cieca ma volitiva e molto attenta agli altri, che un giorno viene sfrattata dalla sua casa. L’imprenditore interpretato da Marco D’Amore deve demolire quella palazzina per realizzare un edificio di lusso.”Lei in realtà è tutto quello che c’è di migliore nella nostra società, cioè una persona che si prende cura degli altri nonostante lei stessa sia in una condizione di vulnerabilità, una persona che riesce a vedere gli altri senza la lente dello status a cui gli altri appartengono.

– ha detto Scarano – Ha quello strumento di grande connessione con la sua interiorità che la mette in connessione con l’interiorità delle persone.”Attraverso i due protagonisti entrano in contatto due mondi molto distanti, con possibilità, valori, etica molto diversi. D’Amore ha sottolineato: “C’è una parola molto interessante che ha due accezioni, la parola impresa.

Chiaramente quando si parla di impresa si parla di economia, noi invece che siamo cresciuti in un certo modo, tra il teatro e anche un certo cinema che stenta, intendiamo l’impresa come impresa umana”.