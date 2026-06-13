David Beckham ottiene la sua stella sulla Walk of Fame

Milano, 13 giu. (askanews) – L’idolo del calcio David Beckham e icona di stile entra a far parte dell’élite dello spettacolo con l’assegnazione di una stella sulla Hollywood Walk of Fame, poche ore prima che gli Stati Uniti ospitino la prima partita dei Mondiali del 2026. SI tratta del primo calciatore a ricevere questo onore.

Beckham ha posato per le foto di rito insieme alla moglie Victoria Beckham e alla cerimonia erano presenti anche i figli della coppia, Romeo, Cruz e Harper, ma anche leggenda del cinema Tom Cruise che ha voluto rendere omaggio al’ex capitano dell’Inghilterra, che a suo dire ha cambiato il volto del calcio negli Stati Uniti.

L’ex capitano del Manchester United, 51 anni, ha dichiarato alla folla di tifosi che si tratta di un “momento davvero incredibile”.