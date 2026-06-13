Libano, raid aerei israeliani nella regione di Tiro

Milano, 13 giu. (askanews) – Colonne di fumo si alzano in seguito ai raid aerei israeliani sulle città della regione di Tiro. Il fronte libanese è un elemento chiave nei negoziati tra Washington e Teheran volti a porre fine alla guerra in Medio Oriente. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato di aver colpito oltre 70 siti di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore.Secondo l’esercito israeliano, tra gli obiettivi c’erano lanciarazzi ed edifici utilizzati dal gruppo per preparare e condurre attacchi.

Le Idf hanno dichiarato inoltre di aver ucciso diversi miliziani di Hezbollah individuati in aree del Libano meridionale dove sono in corso operazioni delle truppe israeliane.