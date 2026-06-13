Temptation Island 2026, sesta coppia ufficiale: chi sono Iris De Lorenzo e An...

Temptation Island 2026, sesta coppia ufficiale: chi sono Iris De Lorenzo e An...

Le nuove storie di Temptation Island stanno iniziando a delineare un’edizione ricca di tensioni e dubbi sentimentali. Tra sospetti di tradimento, accuse reciproche e visioni opposte della coppia, alcune relazioni arrivano al programma già fortemente messe alla prova. È questo il caso di Andrea Petraroli e Iris De Lorenzo, una delle coppie più discusse prima ancora dell’inizio della messa in onda.

Temptation Island, i retroscena della sesta coppia: chi sono Iris De Lorenzo e Andrea Petraroli

Il cast si arricchisce progressivamente e Filippo Bisciglia è pronto a raccontare le nuove dinamiche sentimentali del docu-reality di Canale 5. La sesta coppia è formata dai pugliesi Andrea Petraroli e Iris De Lorenzo, originari di Taranto e legati da una relazione che dura da tre anni.

È stata proprio Iris, infermiera tarantina, a decidere di contattare la redazione, spinta dal sospetto iniziale di non essere l’unica presenza nella vita del fidanzato, sospetto poi diventato una convinzione dolorosa. La prima crepa nel rapporto risale allo scorso autunno, quando la ragazza è entrata in possesso, in modo del tutto casuale, di alcune conversazioni private di Andrea.

Da lì sarebbe emerso uno scenario fatto di messaggi scambiati con diverse ragazze e contenuti espliciti inviati dal barman.

Nel suo racconto al programma, Iris ha spiegato: “Mi chiamo Iris, sono fidanzata con Andrea da tre anni e scrivo a Temptation Island perché in autunno ho scoperto delle chat del mio fidanzato con altre ragazze in cui c’erano diverse foto intime abbastanza esplicite. Addirittura qualche giorno fa ho trovato altre chat e lui ha avuto anche il coraggio di dirmi che se assume questi atteggiamenti è a causa del mio comportamento, che ritiene insopportabile“.

Temptation Island: due versioni opposte e un percorso già carico di tensione per la sesta coppia

Dal lato di Andrea la narrazione è differente. Il barman tarantino interpreta la partecipazione al programma come un’opportunità per interrompere una fase di monotonia e mancanza di stimoli. In questa prospettiva, il reality rappresenterebbe una possibile svolta per rimettere in discussione il rapporto. Lo stesso Andrea afferma infatti: “Penso che ci farà bene venire a Temptation Island perché nel nostro rapporto nell’ultimo periodo è subentrata molta noia“. Una visione che contrasta apertamente con quella di Iris.

Con il loro ingresso, il quadro delle partecipanti si completa ulteriormente insieme ad altre cinque coppie: Gabriele Govoni e Sara, alle prese con forti differenze caratteriali; Danilo D’Angelo e Francesca Coppola, segnati dalla gelosia reciproca; Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi, intenzionati a testare il loro legame; Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, alla ricerca di certezze sul futuro; e Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana, uniti ma distanti su decisioni cruciali.

L’appuntamento con tutte le storie della nuova edizione di Temptation è fissato per mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5.

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