Verbania: arrestato per stalking l'ex compagno che tormentava

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Verbania per atti persecutori contro l'ex compagno. La vittima ha denunciato minacce e appostamenti, portando alla misura cautelare.

In un episodio che ha scosso la tranquillità di Verbania, un uomo di 32 anni è stato posto agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti dell’ex compagno. La vicenda, emersa grazie al coraggio della vittima che ha deciso di denunciare, ha portato la Squadra mobile di Verbania a intervenire con decisione.

La situazione era diventata insostenibile per la vittima, che si era vista costretta a vivere nel terrore a causa delle continue minacce e dei dispetti dell’ex compagno. Nonostante gli avvertimenti e la denuncia presentata, l’indagato non aveva smesso di tormentarlo, rendendo la sua vita un incubo quotidiano.

Le indagini della Squadra mobile di Verbania

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Verbania, dopo la denuncia presentata all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblicohanno confermato le accuse mosse dalla vittima. Gli investigatori hanno raccolto prove schiaccianti che hanno dimostrato la gravità delle azioni del 32enne.

L’indagato aveva adottato un comportamento sempre più opprimente, passando dalle minacce verbali a fatti concreti.

Messaggi intimidatori, appostamenti sotto casa e nei pressi del luogo di lavoro erano diventati parte della quotidianità dello stalker. La vittima, sempre più intimorita, evitava di uscire da sola e di farsi accompagnare sul luogo di lavoro.

Le minacce alla famiglia dell’ex compagno

La situazione era peggiorata quando l’indagato aveva iniziato a minacciare anche la famiglia dell’ex compagno. Questo aveva ulteriormente aggravato la situazione, rendendo necessario un intervento immediato delle autorità. La questura di Verbania ha agito con prontezza, coordinando le indagini e raccogliendo tutte le prove necessarie per chiedere l’applicazione di misure cautelari.

Le misure cautelari adottate

La procura ha richiesto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l’applicazione di un braccialetto elettronico per monitorare i movimenti dell’indagato. Nell’attesa dell’applicazione del braccialetto, il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Questa vicenda sottolinea l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di stalking e di affidarsi alle forze dell’ordine per ottenere protezione. La Polizia di Stato ha dimostrato ancora una volta la sua efficacia nel contrastare questi reati, garantendo sicurezza e giustizia alle vittime.