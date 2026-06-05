Omicidio alla stazione Certosa: arrestato un 19enne per la morte del 22enne

Un 19enne di origini peruviane è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione Certosa di Milano. Otto giovani sono stati perquisiti nell'hinterland milanese

La notte tra il 26 e il 27 maggio, la stazione Certosa di Milano è diventata teatro di un brutale omicidio che ha scosso la città. Gianluca Ibarra Silvera, un 22enne NATO a Milano da una famiglia originaria dell’Ecuador, ha perso la vita in un’aggressione a colpi di coltello. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile su delega della Procura di Milano, hanno portato al fermo di un 19enne di origini peruviane, sospettato di omicidio aggravato.

La vicenda ha preso una svolta decisiva con le perquisizioni effettuate nell’hinterland milanese, dove otto giovani sono stati sottoposti a controlli approfonditi. Tra questi, uno è stato fermato, mentre gli altri sette sono attualmente sotto interrogatorio. La Procura, guidata da Marcello Viola, sta ricostruendo minuziosamente la dinamica dell’evento, basandosi su riscontri tecnici e testimonianze raccolte nei giorni scorsi.

Le indagini e i riscontri tecnici

Gli investigatori, coordinati dal pm Elio Ramondini e dall’aggiunta Bruna Albertini, hanno lavorato senza sosta per raccogliere prove decisive. Sopralluoghi, esami di immagini e audizioni hanno permesso di identificare i sospettati e di stringere il cerchio intorno al presunto colpevole. La stazione Certosa, storicamente conosciuta come luogo di ritrovo di pandillas milanesi, è stata al centro di numerose segnalazioni per schiamazzi e liti, con la presenza di gruppi come i Latin Kings e la MS 13.

Prima della notte del 26 maggio, non erano stati registrati episodi di violenza così gravi. Tuttavia, la presenza di scritte come ‘LK’ e ‘MS 13’ ha sempre indicato una tensione sottostante, che purtroppo si è manifestata in modo tragico. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e per assicurare alla giustizia i responsabili.

Il contesto sociale e le dinamiche locali

La stazione Certosa, situata nella periferia nord di Milano, è un crocevia di culture e dinamiche sociali complesse. Negli ultimi anni, la presenza di gruppi giovanili organizzati ha destato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine. Le pandillasgruppi spesso legati a dinamiche di appartenenza e conflitto, hanno trovato in questa zona un punto di riferimento.

Le autorità stanno ora valutando se l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera sia legato a queste dinamiche o se sia frutto di un conflitto isolato. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire sicurezza ai cittadini.

La comunità milanese è in attesa di risposte definitive, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per fare luce su questo tragico evento. La speranza è che la giustizia possa essere fatta nel più breve tempo possibile, per onorare la memoria di Gianluca e per rassicurare i suoi cari.