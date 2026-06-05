Tensioni nel Medio Oriente: combattimenti, mediazione e attacchi alle infrastrutture

La crisi che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran continua a manifestarsi su più fronti: Trump parla di un possibile incontro con Mojtaba Khamenei, aumentano i raid in Libano con almeno 12 morti e in Oman viene sospesa la movimentazione di greggio dopo un'esplosione offshore

Lo scontro tra Stati Uniti e Israele da un lato e l’Iran dall’altro continua ad avere ripercussioni su più paesi della regione. Il conflitto, che si protrae da quattro mesisi è esteso anche al territorio libanese, con un aumento dei raid e delle vittime, mentre sul versante diplomatico permangono profonde divergenze sui punti chiave delle negoziazioni.

Nel frattempo, tensioni e incidenti che interessano le rotte energetiche del Golfo hanno determinato misure precauzionali che coinvolgono infrastrutture strategiche, con ripercussioni sui flussi commerciali e sulla percezione di stabilità nel traffico marittimo.

Dichiarazioni pubbliche e ipotesi di incontro tra Donald Trump e Mojtaba Khamenei

Donald Trump ha affermato che si sentirebbe “onorato” di incontrare la Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Mojtaba Khameneinell’eventualità che venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Washington e Teheran.

Nelle sue uscite ha precisato: “Se dovessimo raggiungere un accordo, è possibile che io lo incontri” e ha aggiunto “Per me andrebbe bene” rispondendo a domande sul tema.

La nomina di Mojtaba Khamenei al ruolo di Guida Suprema è avvenuta dopo che suo padre, l’ayatollah Ali Khameneiè rimasto ucciso nel primo giorno di combattimenti.

Trump ha sottolineato di attendersi un comportamento da professionista da parte della nuova Guida, pur riconoscendo che, “in certi ambienti, a dire il vero, gode di un’ottima reputazione”.

Fasi negoziali e punti di attrito con l’Iran

Sul fronte dei colloqui, l’attuale bozza di memorandum d’intesa è stata definita caratterizzata da ambiguità che richiedono chiarimenti. Un consigliere della Guida Suprema ha criticato la formulazione del testo, sostenendo che Washington intensifica la pressione per ottenere accettazione delle proprie condizioni mentre Teheran mantiene formulazioni volutamente vaghe su punti critici.

Tra i nodi irrisolti persistono la gestione dei beni iraniani congelatila revoca delle sanzioni e le speculazioni sulla destinazione dell’uranio arricchitonotizia che l’Iran ha negato. La Guida Suprema ha invece avvertito che i nemici cercano di “minare la resilienza del popolo e creare divisioni interne”richiamando alla coesione nazionale anche in assenza di apparizioni pubbliche frequenti della nuova direzione politica.

Escalation in Libano e vittime dei raid

La dimensione libanese del conflitto si è aggravata con un’intensificazione dei combattimenti. Il ministero della Sanità a Beirut ha segnalato che almeno 12 persone sono state uccise nelle ultime ore durante raid israeliani nelle aree tra Tiro e Nabatiye. L’aumento delle operazioni militari in territorio libanese alimenta timori di un allargamento del teatro bellico e produce nuovi flussi di vittime e sfollati.

Incidente in Cisgiordania

Parallelamente, in Cisgiordania, a Hebronle truppe israeliane hanno aperto il fuoco contro un veicolo e, come riportato dai media locali, un bambino di sette mesi è morto nell’episodio, sottolineando il pesante costo umano delle operazioni su più fronti.

Interruzioni in Oman e impatto sulle rotte energetiche

L’Oman ha sospeso le operazioni di carico nel terminale di Mina al Fahaltra i principali del paese, dopo un’esplosione segnalata nei pressi delle boe di ormeggio offshore utilizzate dalle petroliere. Fonti non ufficiali hanno attribuito l’incidente a un presunto attacco con drone, ma le autorità omanite non hanno confermato cause né danni. La sospensione interessa un’infrastruttura strategica per le esportazioni energetiche e si inserisce in un contesto di tensioni che già influenzano i mercati petroliferi e il traffico marittimo nel Golfo.

Sull’aspetto energetico, l’Unione europea ha escluso al momento carenze di carburante per aerei, sottolineando che le scorte di emergenza assicurano una condizione di stabilità temporanea. Tuttavia Bruxelles ha ribadito la necessità di una rapida riapertura dello Stretto di Hormuzconsiderato vitale per il transito delle forniture energetiche internazionali.

In sintesi, la situazione rimane fluida e frammentata: da un lato emergono segnali di apertura diplomatica con ipotesi di incontri di alto profilo, dall’altro persistono episodi militari e incidenti tecnici che alimentano incertezza e rischi per la sicurezza regionale.