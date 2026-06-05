Un piccolo episodio amministrativo ha assunto toni simbolici e curiosi tra Stati Uniti e Vaticano. La restituzione di una somma irrisoria rimasta su un vecchio conto digitale ha infatti riportato alla luce un aneddoto personale di Papa Leone XIV, trasformando un momento di incontro istituzionale di leggerezza pubblica con il tesoriere dell’Illinois Michael Frerichs.

Il riferimento all’episodio della banca e la reazione di Papa Leone XIV

Il gesto ha richiamato un episodio precedente raccontato direttamente dal Pontefice, che ha riportato alla memoria un contatto con la sua banca statunitense avvenuto poco dopo l’elezione. In quell’occasione, come ricordato dallo stesso Leone XIV, “Mi hanno riattaccato il telefono in faccia, si sono infastiditi”, dopo che la chiamata era stata effettuata per aggiornare i dati personali.

Il video della consegna, pubblicato dal tesoriere sul suo profilo social, mostra anche la reazione divertita del Pontefice mentre ricorda l’episodio, trasformando un semplice rimborso amministrativo in un curioso scambio tra memoria personale e diplomazia informale.

Papa Leone XIV, perché il tesoriere dell’Illinois ha consegnato 8 dollari al Pontefice

Durante un incontro avvenuto dopo l’Udienza Generale in Piazza San Pietro, il tesoriere dello Stato dell’Illinois Michael Frerichs ha consegnato a Papa Leone XIV un rimborso simbolico pari a 8,65 dollari, proveniente da un vecchio conto PayPal rimasto inattivo quando Robert Prevost viveva in Illinois prima di diventare Pontefice. L’episodio è stato documentato anche in un video diffuso sui social dallo stesso Frerichs, nel quale si ironizza sulla situazione con la frase: “La sua banca potrebbe aver riattaccato a Papa Leo il mese scorso, ma oggi al Vaticano non è servito alcun telefono”.

Lo stesso Frerichs, commentando l’incontro, ha aggiunto una riflessione dal tono leggero, sottolineando come la restituzione del denaro sia avvenuta senza alcuna complicazione. In occasione della visita, lui e la moglie Erica hanno portato anche alcuni doni simbolici: una moneta commemorativa dedicata ad Abraham Lincoln, un volume sulla storia di Chicago e due rosari appartenuti alla nonna di lei, destinati alla benedizione.