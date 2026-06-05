Il caso Garlasco ha portato il caos in Rai. Diversi conduttori si sono schierati contro Roberta Bruzzone.

Il caso Garlasco sta mettendo in difficoltà la Rai. Lo scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante è degenerato, andando a coinvolgere anche Salvo Sottile e Massimo Giletti.

Caos in Rai per il caso Garlasco: la Rai in difficoltà

Lo scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante, nato sui social lo scorso novembre parlando del caso di Garlasco, è degenerato in una vera e propria faida che sta coinvolgendo altri volti noti.

Il conduttore ha presentato una segnalazione formale contro la criminologa al Comitato Etico dell’azienda, accusandola di comportamenti non conformi al codice di condotta del servizio pubblico, soprattutto per alcuni post social.

Secondo quanto riportato da Open, anche Salvo Sottile avrebbe deciso di muoversi contro la criminologa, fornendo ai vertici aziendali una documentazione specifica sui suoi comportamenti.

A loro si aggiunge anche Massimo Giletti, che avrebbe espresso forti lamentele per alcuni dissidi nati tra Bruzzone e la troupe del suo programma.

Garlasco, difficoltà in Rai: la risposta di Roberta Bruzzone

La risposta di Roberta Bruzzone non si è fatta attendere. La criminologa sarebbe pronta alla battaglia legale, presentando a sua volta un dossier su Milo Infante.

“Assicuro che anch’io ho un dossier molto corposo relativamente a Infante, e non solo. Credo possa essere di assoluto interesse per l’azienda, poiché riguarda scelte e impostazioni in trasmissione che, da un’attenta lettura del codice etico, parrebbero piuttosto lontane dal rispettarlo” ha dichiarato la criminologa.

Bruzzone ha anche confermato di aver già avviato un’azione legale, querelando Salvo Sottile. “Certamente anche lui è già oggetto di mie iniziative giudiziarie. L’ultima puntata del suo programma è stata strumentalizzata per veicolare informazioni false e distorte sul mio conto, con un chiaro intento diffamatorio” ha dichiarato. Questi scontri rischiano di avere delle conseguenze sui futuri palinsesti, mettendo in discussione il rinnovo della docuserie condotta da Roberta Bruzzone, Nella mente di Narciso. La criminologa ha dichiarato di essere tranquilla. “Ho il ruolo di esperto principale. Sostituirmi è praticamente impossibile” sono state le sue parole.