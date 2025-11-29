Dopo lo scontro in diretta a “Ore 14” tra Roberta Bruzzone e Milo Infante, la criminologa potrebbe lasciare il programma. Ecco cosa è successo.

Ore 14: duro scontro in diretta tra Roberta Bruzzone e Milo Infante

Nella puntata del 27 novembre 2025 di “Ore 14“, c’è stato un duro scontro verbale tra il conduttore Milo Infante e la criminologa Roberta Bruzzone sul caso di Garlasco, la quale ha detto: “Leggetevi i verbali“.” Roberta Bruzzone, come sapete, ha sempre avuto ferme convinzioni da quando il caso sull’omicidio di Chiara Poggi è stato riaperto e ha sempre sostenuto la sua posizione.

Giovedì però, qualcosa non è andato per il verso giusto e, con la sua frase, ha come lasciato intendere che i verbali non vengono letti abbastanza e che forse si parla senza conoscere davvero la situazione. Subito è arrivata la replica di Infante: “i verbali li leggiamo anche noi. Non è che li legge solo la dottoressa Bruzzone.” Il giorno, dopo, però, ecco il messaggio social della criminologa.

Il giorno dopo lo scontro in diretta a “Ore 14”, Roberta Bruzzone ha pubblicato un post sui social che, inizialmente sembrava diretto ai fan del programma “Nella mente di Narciso” ma, dopo quello accaduto in studio con Milo Infante potrebbe riferirsi ad altro: “ho maturato una decisione molto chiara: voglio impegnarmi solo in spazi dove ho il pieno controllo dei contenuti, sulla loro affidabilità, sulla loro qualità scientifica. Nella mente di Narciso non è un programma costruito, qui sono bandite le opinioni destituite di fondamento scientifico.” Un follower, a questo punto, le ha chiesto cosa accadrà con “Ore 14“, e la criminologa ha risposto: “scelte doverose. Spiegherò meglio quando sarà il momento.” Rottura quindi in vista con “Ore 14″? Staremo a vedere.